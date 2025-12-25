Choque entre motos dejó tres muertos y una mujer herida en Valledupar

Imagen de referencia. Las autoridades han pedido a los motociclistas manejar con precaución, en especial en estas fiestas decembrinas.

En la madrugada de este jueves 25 de diciembre se registró un grave accidente en la vía que comunica a los corregimientos de Caracolí y Los Venados, en Valledupar, donde dos motocicletas chocaron de frente, dejando tres personas muertas y una mujer herida.

El hecho se registró sobre la 1:00 a.m. Primeras versiones indican que una de las motocicletas involucradas en el accidente iba sin luces, lo que habría provocado el violento choque.

Entre las víctimas se ha identificado a Heriberto, conductor de una de las motocicletas, y a Fair López, conocido popularmente como ‘Verruga’. Ambos fallecieron en el lugar del accidente.

La tercera víctima sería un hombre que trabajaba cerca del lugar del accidente y que se movilizaba en una de las motocicletas. Adicionalmente, se conoció que una mujer resultó gravemente herida, por lo que fue llevada a un centro asistencial en el municipio de Bosconia.

“Son hechos que entristecen estos pueblos porque la Navidad se estaba llevando con calma y recogimiento, sucede también que muchos conducen las motocicletas sin luces y eso es riesgoso”, dijo a El Heraldo Karin Quintero, líder comunitario de Los Venados, quien añadió que algunos de los involucrados en el accidente habrían estado embriagados, por festividades del 24 de diciembre.

Ante esto, las autoridades ha hecho llamados a los conductores a extremar las condiciones de seguridad y a cumplir con las normas de tránsito, en especial en esta temporada de decembrina y de vacaciones, cuando más suelen aumentar los accidentes de tránsito.

De acuerdo con un estudio de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar, diciembre es el mes más crítico para la seguridad vial en la capital del Cesar por factores como mayor flujo de vehículos, el consumo de alcohol, la fatiga y la distracción, entre otros.