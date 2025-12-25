Supertransporte dio nuevos detalles del accidente de bus en Segovia: iba con llantas lisas

Entre las víctimas mortales están 16 estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor del vehículo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nuevos detalles dio a conocer el superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, de las condiciones del bus, que hace unas semanas cayó a un abismo, en la vía que comunica a Segovia con Remedios, y en el que murieron 17 personas y 20 más resultaron heridas. Entre la información presentada por el funcionario no solo se evidencian fallas en los frenos, sino además llantas lisas.

Lea: Incendio en bodega de ropa provocó grave emergencia en el mercado de Bazurto, en Cartagena

Piñeres explicó a Noticias Caracol que en medio de las indagaciones sobre lo que pudo provocar el accidente, se determinaron varias irregularidades que preocupan a las autoridades. Por ejemplo, el funcionario explicó que en el momento del accidente, el bus que tenía capacidad para 40 personas llevaba 39 (97 % de su capacidad), lo que aumenta el riesgo en recorridos tan largos, como el que realizaban los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de una excursión en Coveñas.

Fallas del bus

Adicionalmente, el superintendente advirtió que, pese a que al vehículo se le realizó la revisión técnico-mecánica en agosto, se encontraron fallas que se evidenciaban a simple vista, por lo que esta semana se sancionó al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) que hizo la revisión.

Entre estos detalles que se evidenciaron hay fallas en los frenos y la suspensión, así como llantas lisas, que para el momento de la revisión tampoco debieron haber pasado las pruebas correspondientes, lo cual es considerado una falta grave, ya que se pone en riesgo a los pasajeros y terceros en la vía.

Le puede interesar: Enfrentamiento entre policía y presuntos sicarios dejó tres heridos en el Espinal, Tolima

Sumado a esto, el vehículo tampoco contaba con las condiciones de seguridad y de transporte especial, pues no tenía cinturones de seguridad en las sillas, así como tampoco salidas de emergencias en las ventanas, ni extintores.

Irregularidades en el momento del accidente

Entre los factores mencionados por Piñeres resalta que el mismo bus ya había estado involucrado en dos accidentes en 2021 y 2023, así como hubo señales de alarma con respecto a las condiciones en las que se encontraba el conductor, debido a que habría estado manejando por más de 14 horas continuas, por lo que la empresa debió asignar al otro conductor, así como el sistema de GPS evidenció que momentos antes del accidente se habría excedido la velocidad, por lo que no se descarta dentro de las causas del accidente un posible microsueño.

Otros cuestionamientos a la empresa Precoltur

Dentro de los detalles que dio el superintendente están las razones por las que se suspendió por seis meses a la empresa propietaria del bus, entre las que está el incumplimiento de otras obligaciones como la afiliación de los conductores a la seguridad social y la falta de responsables del control y las operaciones de los vehículos.

En respuesta, María Elena Molina, gerente de la entidad, señaló que preparan su defensa jurídica y esperan operar con normalidad. Se espera que se conozcan más detalles de las investigaciones, así como las familias preparan denuncias contra los responsables del viaje.