Cierran centro estético clandestino donde realizaban cirugías ilegales en Bello, Antioquia

El operativo fue realizado por las secretarías de Salud y de Seguridad de Bello, con apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional. Foto: Cortesía

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La Alcaldía de Bello ordenó el cierre de un centro estético que, según las autoridades, realizaba procedimientos quirúrgicos como liposucciones e implantes mamarios sin cumplir con los requisitos legales ni contar con personal médico habilitado. La intervención se realizó tras una denuncia ciudadana y contó con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional.

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Durante la inspección, funcionarios de las secretarías de Salud de Bello y de Seguridad y Convivencia evidenciaron que el establecimiento no reunía las condiciones técnicas, sanitarias y de infraestructura exigidas para este tipo de procedimientos, por lo que se ordenó su clausura.

¿Qué encontraron las autoridades?

Según la alcaldía de Bello, el establecimiento no contaba con un quirófano acondicionado ni con las medidas de bioseguridad e higiene requeridas para realizar intervenciones quirúrgicas. Además, las autoridades verificaron que no había un médico habilitado por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia para practicar estos procedimientos.

El secretario de Salud de Bello, Elkin Darío López Castrillón, aseguró que “continuarán desarrollando operativos en establecimientos y lugares donde se realicen este tipo de actividades que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas”.

Más de 10 establecimientos han sido clausurados

Con este procedimiento, la Alcaldía informó que ya son más de 10 establecimientos clausurados en Bello por incumplir la normativa relacionada con la prestación de servicios estéticos y quirúrgicos.

Las autoridades advirtieron que someterse a procedimientos invasivos en lugares no habilitados puede ocasionar infecciones, complicaciones graves, secuelas permanentes e incluso poner en riesgo la vida de los pacientes cuando son realizados por personas sin la formación o las condiciones establecidas por la ley.

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Como parte del llamado a la ciudadanía, la administración municipal recomendó verificar que los centros estéticos cuenten con habilitación vigente y que los procedimientos sean realizados por profesionales autorizados. Asimismo, invitó a denunciar ante las autoridades cualquier establecimiento que ofrezca este tipo de servicios de manera irregular.