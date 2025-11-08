Cierran muelle turístico de Moñitos, en Córdoba, por erosión costera

Foto: Club de Playa del Proyecto Costa Palma, en Moñitos (Córdoba). / Cortesía

La alcaldía del municipio de Moñitos, en Córdoba, anunció el cierre del muelle turístico, debido a afectaciones en los pilotes que lo sostienen por cuenta de la erosión costera que también ha afectado las playas.

Según indicó la administración, tras una inspección subacuática en la zona se evidenciaron las afectaciones sobre los pilotes del muelle, que podrían poner en riesgo a los turistas, por lo que se decidió hacer el cierre indefinido para realizar evaluaciones técnicas y las correspondientes acciones de mantenimiento.

El cierre ha causado la preocupación de los operadores turísticos en la zona, debido a que el muelle es uno de los espacios más visitados por los turistas, que aprovechan el espacio para tomarse fotos y estar un rato en la playa.

Para los comerciantes es preocupante que la alcaldía no tenga una fecha de reapertura porque se viene la temporada decembrina y ya hay varias reservas de turistas que tienen previsto visitar la región.

Los problemas de erosión costera en Córdoba afectan a municipios como Moñitos, San Bernardo del Viento, San Antero y Puerto Escondido, donde las playas se han reducido y hasta en algunos casos el mar ya se encuentra en la entrada de viviendas.

Recientemente, la representante a la Cámara, Saray Robayo Bechara, advirtió que “a pesar de contar con extensas playas, estas no han sido aprovechadas adecuadamente para el turismo debido a la erosión costera. La mayor parte de los habitantes de la zona costanera viven del turismo y requieren que se reactive la economía local, más en esta época de vacaciones”. Por ello se ha pedido la intervención de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Ambiente.