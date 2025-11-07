Lo que se sabe de la desaparición de Emiliana Castrillón en Venecia, Antioquia

La joven de 19 años casi completa ocho días desaparecida Foto: Red social

Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años, completa seis días desaparecida en el municipio de Venecia, Antioquia. Las autoridades reportaron que la joven fue vista por última vez con un hombre que nadie de su círculo familiar reconoce, mientras participaba en el tradicional Festival de Globos del municipio.

La joven, que desapareció el pasado sábado 1 de noviembre, llevaba una falda de jean azul celeste, blusa blanca y tenis café. Además, tiene un piercing en el labio inferior derecho y tatuajes en ambos brazos, según indicaron sus familiares.

Según indicó su tía, Luisa Herrera, salió de la casa a las 4:00 p.m. y dos horas más tarde le escribió que le dejara listas las llaves porque iba a volver más tarde. “Ese fue el último mensaje... desde ahí no supe más”, indicó a Q´hubo Medellín la familiar de la joven

Junto a esto, se conoció el video de una cámara de seguridad de un comercio cercano, en el que la joven aparece sobre las 7:56 p.m., caminando por una de las calles del municipio con un hombre que no ha podido ser identificado por las autoridades, pero que es clave para la búsqueda.

Las autoridades indicaron que desde el 3 de noviembre despliegan operativos en zonas rurales y boscosas de Venecia, en colaboración con la Gobernación de Antioquia, el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia), la Policía y los Bomberos Voluntarios de Bolombolo, quienes están utilizando drones, cámaras térmicas de visión nocturna y vigilancia aérea para realizar la búsqueda en zona rural del municipio.

“Nuestra tecnología, permite operar en terrenos complejos y realizar la localización de personas en tiempo real, con cámaras térmicas de visión nocturna y vigilancia aérea de alta precisión, fortaleciendo las labores de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades locales”, añadió el Dagran.

Por su parte, la familia de Castrillón solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita avanzar en su localización. “Si ella escucha este mensaje: mi amor, vuelve a casa, que aquí te estamos esperando”, dijo Luisa Herrera, tía de la joven.

Sumado a esto, las autoridades recordaron que se habilitó la línea de emergencias 123, el número (604) 590 3108 ext. 40071 y el correo busqueda_antioquia@gov.co para recibir cualquier información que pueda aportar en la búsqueda.

¿Quién es Emiliana Castrillo?

Emiliana Castrillón, de 19 años, es estudiante de auxiliar veterinaria en el Politécnico Ciandco de Bello y reconocida como deportista. De acuerdo con sus allegados, la joven viaja todos los fines de semana a Venecia para visitar a su familia. Temen por su salud, dado que toma medicamentos para controlar el asma.