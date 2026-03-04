Cierre de fronteras en Colombia por elecciones el 8 de marzo de 2026: estos son los horarios

Imágenes del Puente Internacional Atanasio Girardot, también conocido como Puente Tienditas, uno de los pasos fronterizos que conecta la ciudad de Cúcuta con Venezuela. Foto: Terumoto Fukuda

Este domingo 8 de marzo habrá elecciones de Senado y Cámara de Representantes, así como consultas presidenciales, por lo que, con el fin de garantizar la seguridad en el país, se anunciaron una serie de medidas como la Ley Seca y el cierre de los pasos fronterizos terrestres y fluviales.

Migración Colombia estableció una serie de condiciones que regirán entre el sábado 7 y el lunes 9 de marzo, que incluye controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales y excepciones para determinados casos.

¿Cuánto dura el cierre de las fronteras?

A través del Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 se estableció el cierre de las fronteras desde las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo.

Es decir, que los siete pasos fronterizos hacia Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, permanecerán cerrados durante estos tres días.

No obstante, el Gobierno señaló que se admitirán los ingresos y salidas por fuerza mayor en caso de emergencias médicas comprobadas o situaciones extremas.

A esto se suma, el tránsito de observadores internacionales acreditados por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, así como votantes en el exterior que estén inscritos en Colombia.

Adicionalmente, Migración anunció que se reforzará la seguridad en los puestos de control de mayor movilidad como el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela en Cúcuta y el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Ecuador en Ipiales.

Sumado a esto, se mantendrán controles en los pasos informales y trochas para garantizar que no se evadan los controles.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los viajeros a programar sus viajes de acuerdo con los cierres programados, así como a mantenerse informados por las redes sociales de Migración Colombia, donde se actualizará en tiempo real el estado de los pasos fronterizos.