Cierre en vía Cajamarca-Calarcá por derrumbe: hay paso por un solo carril

El derrumbe en la vía Cajamarca-Calarcá se registró en la madrugada de este sábado. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un grave derrumbe que taponó la vía al alto de la línea, entre Cajamarca y Calarcá, que obligó al cierre del corredor, en la mañana de este sábado 25 de octubre. Ya se habilitó un carril.

Lea: ¿En qué ciudades habrá Ley Seca por consulta de la izquierda este domingo?

De acuerdo con las autoridades viales, el deslizamiento se registró en cercanías del peaje Bermellón, sobre las 5:46 a.m. La gran cantidad de lodo que bajó por la montaña arrastró a un camión que se movilizaba por la zona a esa hora.

En imágenes se ve que el carro de carga pesada quedó a un costado del corredor. Al respecto, el director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, Miguel Bermúdez, confirmó que el conductor resultó ileso.

¡Buenas tardes!#NovedadVial en el departamento de #Tolima, se reporta paso a un carril en el sector Peaje Bermellón. #EnDesarrollo



Trabajamos para mantenerte informado. pic.twitter.com/F6yC6AOVSB — INVIAS #767 (@numeral767) October 25, 2025

Sumado a esto, Invías indicó que se encuentran en la zona haciendo la limpieza y remoción del material. Sobre el mediodía se anunció la apertura de un carril, mientras se continúan los trabajos para despejar la vía, debido a la cantidad de vehículos que siguen represados sobre la carretera por el cierre.

Le puede interesar: Masacre en Floridablanca: asesinan a cuatro personas en asentamiento en La Cumbre

Por esto mismo, las autoridades pidieron a los conductores evitar transitar por la zona, mientras que a quienes están en el embotellamiento les han solicitado seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y/o buscar rutas alternas.

Entre estas, para vehículos livianos, recomiendan tomar la calzada Armenia – Pereira – Manizales – Murillo – Líbano – Ibagué – Cajamarca. Mientras que para los vehículos de carga, la opción es Armenia – Pereira – Manizales – Fresno – Mariquita – Ibagué – Cajamarca.

“Pedimos paciencia a los usuarios, ya que la congestión vehicular es considerable. Las filas de automotores se extienden desde el municipio de Calarcá y hacia Alto de La Línea, donde también se reporta una alta acumulación de vehículos”, añadió Bermúdez.