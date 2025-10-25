¿En qué ciudades habrá Ley Seca por consulta de la izquierda este domingo?

Imagen de referencia. La decisión de decretar la Ley Seca depende de los alcaldes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana (25 de octubre) se reabrirán nuevamente las urnas para darle paso a la consulta del Pacto Histórico, que espera definir el orden de sus listas cerradas para el Senado y la Cámara de Representantes, así como definirán a su precandidato entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, tras la renuncia de Daniel Quintero, quien de todas formas aparecerá en el tarjetón.

Lea: Masacre en Floridablanca: asesinan a cuatro personas en asentamiento en La Cumbre

Tal como ocurrió el pasado fin de semana, durante las elecciones de Consejos juveniles, la decisión de declarar la Ley Seca o cualquier otra medida de seguridad depende de los alcaldes, por lo que solo en algunas ciudades se aplicará la medida.

Algunas grandes como Cartagena, Bucaramanga y Medellín indicaron que en esta ocasión no aplicarán la Ley Seca. Algo similar pasa en Bogotá, donde tampoco hubo restricción durante el fin de semana pasado.

Entre las que sí, está Rionegro, en Antioquia, que declaró la Ley seca entre las 6:00 p.m. del sábado 25 de octubre, hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de octubre. A esta se suma Floridablanca y Barrancabermeja, en Santander, y Palmira, en el Valle, con horario similar.

Le puede interesar: Afrocolombianos del Año 2025: abiertas postulaciones

A la lista se suman Armenia y Popayán, mientras que en el caso del departamento del Huila se anunció que se aplicará en sus 37 municipios, desde las 9:00 de la noche del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 27 de octubre de 2025.

Sumado a esto, en Neiva se prohibió el transporte de escombros y materiales de construcción durante el fin de semana, así como se anunció el traslado de puestos de votación por seguridad.

En Ibagué también se restringió el consumo de alcohol desde las 9:00 de la noche del sábado 25 de octubre hasta las 9:00 p.m. del domingo, así como prohibió el tránsito de parrillero en motocicleta.