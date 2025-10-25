Masacre en Floridablanca: asesinan a cuatro personas en asentamiento en La Cumbre

3 fallecidos y 6 heridos dejó la tercer masacre del año cuando desde una camioneta empezaron a disparar contra un grupo de personas que asistía a un velorio. Foto: API

Una masacre se registró en la madrugada de este sábado 25 de octubre en el asentamiento irregular de Villa Esperanza, en Floridablanca. Sujetos armados llegaron a un cambuche y dispararon en reiteradas ocasiones contra los cuatro hombres que estaban en el lugar.

Primeras versiones indican que los sicarios llegaron al asentamiento, entre el barrio La Cumbre y Villa Esperanza, en una motocicleta. Entraron a la zona, donde hay consumo de drogas, e ingresaron directamente al cambuche, por lo que las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas.

Las autoridades llegaron a la zona, luego de que vecinos dieron aviso a través de la línea 123. Sobre lo ocurrido, el coronel Savin Andrade, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo que “las hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas por el control del microtráfico, avanzamos con la Fiscalía y la Policía en la recolección de pruebas para capturar a los responsables”.

Sumado a esto, el uniformado indicó que en el transcurso del día se hará un consejo extraordinario de seguridad en el municipio, no solo por este hecho, sino además por la oleada de violencia que también se ha registrado en Bucaramanga en los últimos días, por cuenta de disputas entre grupos delincuenciales.

Sobre las víctimas de la masacre aún no se conocen sus identidades. Se espera que se conozcan más detalles y que las autoridades ofrezcan una recompensa por información de los responsables del crimen.

En la última semana, se registraron 10 asesinatos entre Bucaramanga y Floridablanca. Entre estos se destaca el homicidio de dos taxistas, el de un motociclista al que le dieron nueve disparos, el caso de un hombre al que lo hirieron con un arma en la cabeza y el feminicidio de Cindy Vanessa Ramírez Sánchez.