Cierres viales y peajes gratuitos: el panorama de la movilidad tras el terremoto

La ANI y MinTransporte eximieron del pago de peajes a los vehículos que transporten ayudas. Foto: ANI

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Tras el terremoto que golpeó el occidente colombiano el 10 de agosto de 2026, la recuperación de la malla vial se convirtió en una de las tareas prioritarias para las autoridades, que buscan restablecer los corredores afectados, claves para que las ayudas humanitarias puedan llegar a los territorios damnificados.

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De acuerdo con el balance entregado por el Ministerio de Transporte, la atención a las afectaciones viales registradas en el país alcanzaba un avance del 86,15 %. Sin embargo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía advirtió que aún persisten cierres totales y parciales en varios departamentos.

Cierres viales vigentes por departamento:

Tolima: En Herveo hay cierre parcial sobre la vía Manizales–Fresno, a la altura del kilómetro 36+800, en el sector conocido como Alto de Letras.

Caldas: El corredor Pereira–Chinchiná presenta cierre total entre los kilómetros 22 y 24, en jurisdicción de Chinchiná.

Quindío: En Montenegro hay cierre parcial en el kilómetro 3+900 de la vía Armenia–Montenegro, mientras que sobre el corredor Montenegro–Quimbaya se registra cierre total en el kilómetro 4+800 y cierres parciales en los kilómetros 5 y 5+700. En jurisdicción de Quimbaya, esa misma vía tiene restricciones parciales en los kilómetros 8+600 y 10+600, además de un cierre total en el kilómetro 12.

Valle del Cauca: En Dagua se reportan cierres parciales en los kilómetros 52+300 y 36+100 de la vía Cali–Loboguerrero, y un cierre total en el kilómetro 69+400 del corredor Buenaventura–Buga. En La Unión, el paso está completamente interrumpido en el sector del Puente Mariano Ospina, sobre la ruta La Unión–La Victoria. En Buenaventura, la vía Cali–Loboguerrero tiene restricción parcial en el kilómetro 37+600.

Las autoridades recomendaron a los conductores verificar el estado actualizado de estos corredores antes de emprender cualquier desplazamiento, dado que la información cambia de manera constante conforme avanzan las labores de rehabilitación.

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Por otro lado, con el propósito de agilizar el envío de suministros a las zonas afectadas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y los concesionarios adoptaron una medida que exime del pago de peajes a los vehículos que transporten ayudas humanitarias y maquinaria amarilla en los siguientes peajes:

Buga–Buenaventura

Malla Vial del Valle

Armenia–Pereira–Manizales

Tercer carril Bogotá–Girardot

Neiva–Espinal–Girardot

Girardot–Cajamarca

Además, la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca dispuso la suspensión, durante 20 días contados desde el 13 de agosto de 2026, de las autorizaciones para cierres viales destinados a actividades culturales y deportivas en el departamento. La medida busca que las carreteras permanezcan despejadas para el tránsito de ambulancias, vehículos con ayuda humanitaria y equipos de voluntarios que atienden a los damnificados.