Cinco muertos y dos heridos dejó derrumbe en mina de Ataco, Tolima

Un derrumbe que se registró en una mina a cielo abierto en el municipio de Ataco, en Tolima, dejó este sábado 15 de noviembre cinco personas muertas y la menos dos más heridas, según confirmó la Defensa Civil del departamento.

La mina estaba ubicada en la vereda Las Cruces y el accidente ocurrió en la madrugada, detalló la Defensoría del Pueblo, que pidió a las autoridades “brindar atención inmediata a la situación de minería ilegal en Ataco para prevenir nuevas tragedias y proteger el medio ambiente”.

“Es lamentable”, declaró a los medios la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, quien añadió que el derrumbe se produjo por “el mal uso de esas máquinas” empleadas en la explotación ilegal.

👉#Atención | La gobernadora del Tolima se pronunció tras el nuevo accidente minero registrado en Ataco, donde cinco personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas. Señaló que esta situación vuelve a encender las alarmas sobre la minería ilegal en el sur del departamento pic.twitter.com/spmuaVQSQN — El Cronista.co (@cronistaibague) November 15, 2025

La mandataria agregó que su administración y la Policía Nacional han impulsado una campaña “muy fuerte en materia de minería ilegal” y que recientemente repartieron boletos en Ataco “diciéndole a la gente que lo único que traía es destrucción y muerte”.

En septiembre pasado, otro accidente minero tuvo en vilo al país durante dos días. 23 mineros quedaron atrapados en el socavón de una mina de oro operada por la canadiense Aris Mining, en el municipio de Segovia, en Antioquia.

En 2022, un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) reveló que el 73 % de la minería de oro de aluvión en el país era ilícita, lo que agrava la contaminación ambiental por mercurio y la deforestación.

Las autoridades han advertido que en el municipio de Ataco se ha dado un desbordado aumento de la minería ilegal, por cuenta de grupos ilegales como las disidencias de las Farc. A pesar de que Cortolima ha realizado controles, los funcionarios han sido amenazados por quienes realizan estas actividades ilícitas.