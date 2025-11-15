Investigan abuso sexual y robo a adulta mayor de 70 años en Marinilla, Antioquia

Imagen de referencia. El caso ha causado conmoción y rechazo en el municipio de Marinilla. Foto: Alcaldía de Marinilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una recompensa hasta de COP 100 millones ofrecen por información del responsable del abuso sexual y robo de una mujer de 70 años de edad, que se registró el pasado 9 de noviembre, en el sector de Alcaravanes del municipio de Marinilla.

Lea: Se restableció el paso total por el km 18 de la Vía al Llano, donde se presentó derrumbe

Según indicó la Policía de Antioquia, la mujer se movilizaba por zona rural de Marinilla, cuando fue abordada por el sujeto que le tapó la boca y la llevó hacia un matorral, donde abusó sexualmente de ella y le robó el dinero que llevaba.

La mujer no habría denunciado los hechos inmediatamente, sino que habrían sido sus hijos, luego de enterarse de la agresión, quienes la trasladaron al Hospital San Juan de Dios del municipio, donde confirmaron el hecho y dieron aviso a las autoridades para activar la línea púrpura de atención.

Ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar al responsable de la agresión contra una mujer adulta mayor. Activamos de inmediato las rutas de atención y acompañamiento. En Marinilla, ninguna mujer está sola. pic.twitter.com/PUOkYoJ4TA — Alcaldía de Marinilla (@mmarinilla) November 15, 2025

Sobre este protocolo, Julio Serna, alcalde de Marinilla, aseguró que se activa “para brindar acompañamiento jurídico, psicológico y social a la adulta mayor y a su familia, garantizando contención emocional, orientación permanente y protección”.

Le puede interesar: Armero: Max Henríquez fue persona non grata por advertir desde El Espectador sobre erupción

Tras registrarse el hecho se realizó un consejo de seguridad extraordinario, en el que las autoridades determinaron la recompensa y otras acciones para apoyar la búsqueda del responsable, que sería un hombre de aproximadamente 30 años, de piel trigueña y que el día de la agresión tenía puesta una camiseta de cuadros.

Un caso similar se registró recientemente en el municipio de Betania, donde una mujer de 80 años fue agredida por un delincuente que ingresó a su casa con el fin de robarle sus pertenencias. La mujer tuvo que recibir atención en un centro de salud.

Por lo pronto, las autoridades indicaron que analizan videos de cámaras de seguridad para determinar el recorrido que hizo el agresor de la mujer de 70 años, en Marinilla.