Colapso de muralla en el río Magdalena pone en riesgo a zona urbana de Puerto Wilches

Las autoridades intentan contener la caída del muro de contención para evitar inundaciones en el casco urbano de Puerto Wilches. Foto: Alcaldía de Puerto Wilches

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Una grave erosión, provocada por el río Magdalena, tiene en máxima alerta a la zona urbana de Puerto Wilches. Esta semana se cayó una estructura de contención, tras la socavación del terreno, lo que además puso en riesgo siete viviendas y un establecimiento comercial que tuvieron que ser evacuados.

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La emergencia comenzó el pasado lunes, en el sector La Boya de Ecopetrol, donde se comenzaron a evidenciar profundas grietas en el suelo que fracturaron el pavimento y viviendas; además, provocó el colapso de la muralla.

Sobre lo ocurrido, el alcalde José Elías Muñoz señaló que ya se había identificado la necesidad de hacer una nueva muralla, así como hay más zonas en riesgo, pero el municipio no cuenta con los recursos para hacer la intervención.

“Somos un municipio de sexta categoría y no tenemos los recursos suficientes. Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la Gobernación de Santander para que nos apoyen y podamos ejecutar esta obra de mitigación lo antes posible”, dijo el mandatario. Por lo pronto, se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) y se declaró la calamidad pública en el municipio.

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La preocupación de la alcaldía es que nuevas lluvias puedan aumentar el nivel del río Magdalena y provocar inundaciones dentro del casco urbano, donde viven más de 17.000 personas. Por ello se están realizando acciones para contener la socavación.

“Se iniciaron los trabajos de intervención mediante el hincado de tubería en el sector donde se encontraba ubicada la boya de Ecopetrol, una medida orientada a contener y mitigar el proceso erosivo. Desde el PMU, las entidades competentes continúan articulando esfuerzos para dar respuesta oportuna a esta situación y proteger a la comunidad”, indicó la alcaldía de Puerto Wilches.

Por su parte, el director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, Eduardo Sánchez, señaló que ya se tomaron medidas para atender los 63 metros lineales de jarillón que están en riesgo de erosión.

“El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo ya adelantó todas las medidas de reubicación de estas familias (las afectadas por el colapso) y las acciones de prevención. Desde el departamento estamos coordinando los informes correspondientes para determinar las afectaciones y hacer las caracterizaciones de las familias. Aún adelantamos censo”, aseguró el funcionario.

Otras emergencias se registraron en el municipio de Guadalupe, donde hubo tormenta eléctrica que afectó 26 casas y hasta la cubierta de la estación de Policía. Las autoridades señalaron que atienden la emergencia. Sumado a esto, advirtieron que con la llegada del fenómeno de El Niño se comienzan a registrar afectaciones por incendios forestales en el departamento.