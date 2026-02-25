Colapso de puente en Moniquirá, Boyacá, dejó tres personas heridas

La gobernación de Boyacá señaló que envió equipo de infraestructura a la zona. Foto: Archivo Particular

En medio de la instalación de un puente metálico entre los municipios de Moniquirá y San José de Pare, en Boyacá, se registró en la tarde de este miércoles 25 de febrero la caída de la estructura, lo que dejó al menos tres personas lesionadas, sin mayor gravedad.

La mayoría de los lesionados son obreros que trabajaban en la instalación de la estructura metálica, debido a que hace más de tres años, en una creciente del río, colapsó el puente Triunfo, lo que dejó incomunicadas a las veredas de Jordán, Muñoces y Camacho.

Sobre lo ocurrido, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Boyacá, capitán Darío Pedreros, señaló que a la zona llegaron dos máquinas y cinco unidades desde Moniquirá y Barbosa, así como una ambulancia, pero los lesionados fueron trasladados por la comunidad a centros asistenciales.

“Afortunadamente, tres personas salieron lesionadas, pero no de gravedad”, dijo el alcalde de Moniquirá, Fredy Pardo, quien añadió que presentaron golpes.

Por su parte, el supervisor explicó que iniciarán la investigación para determinar si hubo una falla en la construcción o si hubo relación con las condiciones climáticas, debido a que faltaba poco para terminar las obras en el puente.

Por su parte, la gobernación señaló en comunicado que el equipo técnico de la Secretaría de Infraestructura se desplazó al lugar a evaluar la situación. “Como primera medida debemos informar que la estructura metálica del puente ya se encontraba instalada y actualmente se adelantaba el proceso de instalación del concreto de la placa”.

Para la construcción del puente de 34 metros, se invirtieron COP 2.800 millones, de los cuales COP 500 puso la alcaldía y el resto la gobernación. El proyecto hace parte de “Así va la obra” de la gobernación para hacer seguimiento a los programas viales de la región.

