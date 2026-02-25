Publicidad

La “Nueva Delhi” de Medellín, la vía intransitable y fuera de control en Manrique

Decenas de vehículos invadiendo el carril del Metroplús y los pasos peatonales son las imágenes que viralizaron del caos vial en el sector.

Redacción Colombia
25 de febrero de 2026 - 10:20 p. m.
Imagen del video compartido en X. Colapso vial en la carrera 45, donde vehículos de todas las direcciones quedaron bloqueados entre sí.
Foto: Video redes sociales
Una serie de videos publicados en redes sociales dejaron en evidencia el caos vial que cada noche se registra sobre la carrera 45 del barrio Manrique, conocida zona rosa de Medellín. Taxis, motocicletas y carros particulares invaden el carril exclusivo del Metroplús, bloqueándose entre sí desde todas las direcciones, sin respetar semáforos ni sentidos viales, mientras, a la par, los peatones cruzan las calles entre los carros.

“Esto no es una ciudad en la India u otro país asiático, es Medellín, la 45, un sábado a las 9 de la noche”, expresó el usuario que compartió el video.

Según las denuncias de la comunidad, la movilidad en la zona atraviesa una situación crítica cada fin de semana. A pesar de ser un carril exclusivo para el Metroplús, motociclistas y conductores de automóviles no respetan la restricción, lo que convierte la vía en un cuello de botella, que colapsa el flujo vehicular y genera múltiples infracciones de tránsito que ponen en riesgo a los peatones.

Ante las denuncias, la Secretaría de Movilidad respondió al video informando que desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de la denuncia se habían realizado 131 operativos en el sector, en los que se impusieron 3.894 comparendos y se inmovilizaron 2.394 vehículos.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran no acatar los requerimientos de las autoridades de tránsito, transitar por zonas peatonales, no portar licencia o SOAT, realizar maniobras peligrosas y circular sin placas o con placas alteradas.

“Los hechos registrados en los videos y con placas identificables serán sancionados. Estamos analizando el material para imponer los comparendos correspondientes”, afirmó la Secretaría de Movilidad.

Sumado a esto, la cartera señaló que el martes 24 de febrero se había realizado un nuevo operativo en la zona, en el que se inmovilizaron 24 automóviles y una motocicleta, y se impusieron 47 comparendos.

Sin embargo, los habitantes de la zona exigen medidas de control más efectivas en esta vía, cuyo colapso no solo afecta la seguridad de los residentes, sino también el acceso al transporte público, ya que las operaciones del Metroplús se ven interrumpidas.

A esto se suman otras problemáticas como la invasión de establecimientos comerciales sobre el espacio peatonal, los altos niveles de ruido y la venta de estupefacientes en el sector.

Por Redacción Colombia

