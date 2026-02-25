Urrá mantiene alerta roja por lluvias y advierte sobre nueva creciente del río Sinú

El aumento de las descargas de la represa de Urra mantiene en alerta a las poblaciones río abajo. Foto: UNGRD

Las alertas en Córdoba persisten después de que la empresa hidroeléctrica Urrá I confirmara, este miércoles 25 de febrero, un incremento en las descargas por el aumento del caudal que ingresa al embalse. Se reportaron crecientes con picos de hasta 1.784 metros cúbicos por segundo, por lo que hay riesgos de nuevas crecientes en el río Sinú.

Al respecto, la hidroeléctrica afirmó mediante un comunicado que “operativamente, y pese a los altos aportes recientes, se tratará de seguir manteniendo las descargas totales al río en el orden de los 700 metros cúbicos por segundo, máximo caudal de operación de la hidroeléctrica en época de lluvias”. Pero en la última semana se mantienen las descargas irregulares porque las lluvias continúan.

La empresa explicó que incluso el martes 24 de febrero lograron controlar las descargas a pesar de que los aportes alcanzaron casi los 1.800 metros cúbicos por segundo.

Nuevas alertas

La alerta roja operativa se mantendrá, ya que los pronósticos meteorológicos apuntan a nuevas lluvias en las próximas horas, lo que podría aumentar el caudal del río Sinú. Esto también implica mantener evacuadas las zonas aledañas al río identificadas como riesgosas por las autoridades.

Sobre esto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, aseguró que el monitoreo del río es permanente e invitó a la comunidad a seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo.

La represa de Urrá fue inaugurada en el año 2000 en el Alto Sinú. Fue concebida como un proyecto para la generación eléctrica en la región Caribe, pero desde su construcción ha acumulado controversias.

La represa inundó cerca de 7.400 hectáreas, afectó territorios del pueblo indígena Embera Katío y alteró de forma permanente los ciclos ecológicos del río Sinú y la dinámica hídrica del valle. Por estos hechos, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-652 de 1998, reconoció la vulneración de derechos fundamentales de la comunidad indígena.

Las inundaciones por las lluvias inusuales han dejado a más de 200.000 personas damnificadas en Córdoba y han causado graves afectaciones tanto en el agro como en la ganadería, tras la pérdida de más de 125.000 hectáreas.

Adicionalmente, Sneider Rojas, coordinador del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Antioquia, advierte que los sitios arqueológicos de la zona también se verían afectados por las inundaciones, pues muchos de ellos se encuentran en las orillas de los ríos.

“Tenemos evidencias, por ejemplo, de unas urnas funerarias que se encontraron en Montería. Esas urnas están en un colegio que se llama José María Córdoba, un sitio que en este momento se encuentra afectado por las inundaciones”, señaló.