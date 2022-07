Colombia fijó su meta climática y ahora trabaja para cumplirla: Nicolás Chenet

Nicolás Chenet es el director del departamento de Desarrollo Sostenible de Expertise France, que en Colombia trabaja en la Estrategia 2050.

¿Qué es lo que hace Expertise France en temas de apoyo a la estrategia climática de Colombia?

Somos una agencia de implementación de proyectos de desarrollo. Es decir, que somos una agencia que trata de conectar las ambiciones y convertir objetivos internacionales y nacionales en proyectos concretos. Somos una agencia pública y trabajamos directamente con los gobiernos en proyectos como el de la Estrategia 2050, pensados en términos de desarrollo sostenible. Con mi departamento estamos tratando de hacer converger, por ejemplo, los objetivos de la COP 26 con proyectos concretos de terreno y, al revés, tratando de conectar los proyectos de terreno a los objetivos nacionales e internacionales en términos de clima, de biodiversidad.

Somos una agencia que trabaja en casi todos los países del mundo, principalmente en países en desarrollo. Y trabajamos en Colombia en la Estrategia 2050.

¿Qué están haciendo en Colombia? ¿Dónde y con quién tienen alianzas?

En Colombia estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para establecer su estrategia de largo plazo para 2050. La estrategia que fue presentada por Colombia en la COP 26. Estamos trabajando en este proyecto hace más de dos años y estamos trabajando con la Agencia Francesa de Desarrollo para fortalecer y concretar esta estrategia. Ahora estamos en el medio del camino porque nosotros como agencia de implementación tenemos con concretar esta estrategia en objetivos sectoriales para que esté conectada con los compromisos que van a tener, por ejemplo, las empresas privadas en términos de neutralidad del carbono.

¿Y quién es el interlocutor de ustedes en Colombia?

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También el Departamento de Planeación Nacional. Hubo un eco internacional a lo que presentó Colombia durante la COP 26 y el hecho de formalizar esta estrategia y realmente el deseo y las ganas de Colombia de tener que estar neutra en carbono en 2050 es ya un paso muy importante, por supuesto. Es parte de una estrategia completa y concreta. Saber los objetivos es importante, pero no es suficiente. Darse metas no es suficiente. Si no, ya estaría todo. Estaríamos bajo de los grados de temperatura necesarios para cumplir los objetivos de cambio climático. Por esto es que nosotros como agencia de implementación pensamos que estamos en el medio del camino.

Claro, una cosa son las intenciones y otra las acciones...

Ahora sabemos cuál es la trayectoria que debe seguir el país para ser neutro en carbono en 2050. Trabajamos con los diferentes actores y sectores para encontrar un objetivo concreto y ese objetivo concreto es ser neutros en carbono en 2050, como fue anunciado en la COP 26. No es solamente una declaración de intención, sino basado en estudios completos, concretos y que realmente lo sostienen. Entonces lo que hicimos fue asegurarnos de que podíamos hacer lo que es un compromiso. Sentarlo sobre estudios concretos y estudios de movilización. Es posible. Es factible. Lo único es que ahora tenemos una tendencia que seguir.

Pero los resultados no se consiguen solo con los aliados gubernamentales sino que tendrán que integrar a la empresa privada, a la sociedad civil y a otros actores.

Uno de los primeros pasos es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, difundir esta estrategia, comunicarla, y que todo el mundo sea parte de esta estrategia. Es muy importante que haya una difusión masiva de este objetivo. Después, claro que sí, traer muchos actores que ya tienen ambiciones y ya tienen compromisos e incluirlos en la estrategia para fortalecer a este esfuerzo por alcanzar la carbono neutralidad. Después, por supuesto, el objetivo no debe quedarse al nivel ni del ministerio, ni del DNP, sino que también debe convertirse en un objetivo intersectorial y que todos los ministerios sean capaces de saber cuál es realmente el efecto de esta estrategia en lo que tienen que hacer. Y que sea un objetivo compartido por todos los sectores.

Dado que el empeño por reducir las emisiones y por lograr una neutralidad de carbono es un compromiso internacional, uno se pregunta cómo va Colombia en esa materia. ¿Estamos colgados respecto al resto de América Latina?

Colombia es realmente un motor para la región Andina y un país adelantado en esta estrategia, en este objetivo muy ambicioso. Colombia no es un gran emisor de gases, porque representa menos de uno por ciento (0,6 % de las emisiones mundiales), pero asume este compromiso porque va a ser afectado por el cambio climático y tiene que adaptarse también a este cambio climático. Tenemos que saludar a nivel internacional este compromiso, que realmente se puede poner al mismo nivel que los compromisos que tienen países industriales muy desarrollados como los de la Unión Europea o Estados Unidos. Hay que saludar esa ambición que es muy importante en este contexto de capital natural positivo. No es sólo una estrategia que se enfoca en las emisiones. También toma en cuenta la biodiversidad extraordinaria y maravillosa de Colombia. Por ejemplo, las leyes sobre cambio climático o sobre la deforestación en Colombia, deforestación que se volvió, como sabes, un crimen, un delito más.

En efecto, Colombia tiene esas particularidades que usted menciona, pero también tiene sus complejidades. A veces los países de la región tenemos ciertas dificultades para sacar adelante estrategias de este tipo. Tal vez por la forma de trabajo nuestro, tal vez por el nivel de desarrollo de nuestros países. ¿Qué es lo más complejo de trabajar estos temas en un país como Colombia?

Creo que entre lo más complejo es la producción de datos fiables y la capacidad que vamos a tener de seguir sus compromisos y de seguir esta trayectoria. Porque, por ejemplo, si tomamos el sector forestal y el sector de ocupación de tierra vemos que es muy complejo medir la deforestación. Bueno, tenemos datos de Minambiente que son fiables, pero es un trabajo muy grande y ambicioso ser capaz de hacer esta trayectoria para todos los sectores. Entonces creo que eso es un desafío, porque comparativamente a otros países Colombia no tiene un sistema de protección de datos.

Ya que usted menciona el tema de los datos y el tema de las tierras, en qué irá el tema del catastro colombiano y qué tanto puede influir ese estado del catastro del país en el avance real del tema de la carbono neutralidad que ustedes promueven de cara a 2050.

La verdad es que no soy especialista en el tema del catastro. Lo que sé es que en algunas regiones a veces es difícil hacer la distinción entre lo que dice la ley, la propiedad oficial y también el derecho comunitario. Y eso es algo que, bueno, en todos los países existe, pero a veces es un poco complejo saber a quién pertenece la tierra y eso es súper importante para seguir los objetivos.