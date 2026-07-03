Comerciante completa seis días encadenado frente de la Alcaldía de Caldas, ¿por qué?

El comerciante exige que se revise el procedimiento que terminó con el cierre temporal de su negocio de repuestos para motocicletas. Foto: Redes sociales

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John James Parra Monsalve, propietario de un establecimiento de venta de repuestos para motocicletas en el municipio de Caldas, Antioquia, completa seis días encadenado a una baranda ubicada en la entrada de la Alcaldía Municipal, donde adelanta una protesta para exigir la revisión del cierre temporal de su negocio.

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El comerciante permanece en el lugar desde el pasado sábado. Asegura que duerme a la intemperie y que únicamente consume agua como parte de una huelga de hambre con la que busca llamar la atención de la administración municipal.

La comerciante denuncia presuntas irregularidades

Según explicó Parra Monsalve, “todo comenzó cuando funcionarios de Espacio Público y uniformados de la Policía realizaron una inspección a su establecimiento mientras él se encontraba en Medellín”.

El comerciante afirma que, al conocer el procedimiento, envió inicialmente la documentación de manera digital y regresó de inmediato a Caldas. Sin embargo, cuando llegó al local, asegura que el proceso de cierre ya estaba en marcha.

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Aunque según confirmó para medios locales, el presentó documentos que acreditaban que el establecimiento cumplía con los requisitos para operar, el negocio fue sellado por un periodo de diez días. Además, sostiene que el acta del procedimiento habría sido diligenciada con los datos de una persona que no tendría relación jurídica con el establecimiento, situación que, a su juicio, pone en duda la legalidad de la actuación administrativa.

Denuncia presuntas exigencias de dinero

El comerciante también señaló que “algunos funcionarios de Espacios Público le habrían solicitado dinero para evitar visitar de inspección a su establecimiento”. Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a la versión entregada por Parra y no han sido confirmadas por la Alcaldía de Caldas ni otras autoridades competentes.

Tras varios días de protesta, el comerciante asegura que intentó reunirse con el alcalde sin obtener respuesta, razón por la que decidió permanecer encadenado frete a la sede de la administración municipal.

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La Personería de Caldas manifestó su disposición para actuar como mediadora y facilitar un espacio de diálogo entre las partes. Parra Monsalve insiste que no busca impedir las labores de control de las autoridades, sino que se revise el procedimiento adelantado y se garantice el debido proceso en su caso.