Hallaron a tres adolescentes consumiendo drogas en un hotel de Medellín

Las autoridades sancionaron y suspendieron al hotel en el que fueron hallados los jóvenes. Foto: Policía del Valle del Aburrá

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En medio de un operativo de inspección y vigilancia, en el sector de La Candelaria, en Medellín, las autoridades encontraron dentro de la habitación de un hotel a tres adolescentes que se encontraban consumiendo drogas, junto a otros tres adultos. Los menores de edad habían viajado desde Bogotá sin la compañía de sus padres.

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El hecho fue revelado por la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, que informó que los jóvenes habrían llegado con tres personas de 20 años desde el pasado lunes 29 de junio desde Bogotá, con el fin de hacer turismo en la ciudad.

“Nuestro grupo de Infancia y Adolescencia hizo el rescate de tres adolescentes, uno de 14 años y dos de 16 años, quienes han llegado procedentes de la capital de la República, de la ciudad de Bogotá, sin la compañía de su representante legal”, explicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El operativo fue realizado bajo la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS, por lo que los menores fueron trasladados a la comisaría de familia y a la unidad de permanencia de justicia para el restablecimiento de sus derechos.

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De igual forma, las autoridades confirmaron que se impuso una sanción al establecimiento en el que permanecían los adolescentes, así como se ordenó la suspensión temporal de la actividad económica del hotel por un término de 10 días. También se impusieron multas a los adultos que estaban en la habitación.

Según cifras de la Policía del Valle del Aburrá, en lo que va de este año se han restablecido los derechos de 1.153 niños, niñas y adolescentes en la subregión. Además, 257 menores de edad han sido aprehendidos por conductas delictivas como violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y receptación.