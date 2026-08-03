¿Cómo funcionará el Día sin carro en Cúcuta el próximo 7 de agosto?

Imagen de referencia. La gobernación también anunció que se reforzará la presencia de policías. Habrá 150 en las calles el día de la posesión. Foto: Terumoto Fukuda

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Una serie de medidas anunciaron las autoridades en Norte de Santander tras el ataque con carrobomba que se registró este fin de semana en Cúcuta, que dejó a 12 uniformados y al menos tres civiles heridos. Entre las acciones que se destacan está la activación del Plan Blindaje para evitar nuevas acciones contra la ciudad.

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Según informó el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, como parte de las medidas del viernes 7 de agosto, con motivo de la posesión presidencial, se decidió aplicar la medida del Día sin carro y sin moto, que irá entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Adicionalmente, el mandatario añadió que durante ese día se restringirá el tránsito de vehículos de carga pesada por la ciudad, mientras que, entre las 6:00 a.m. del 6 y las 6:00 a.m. del 8 de agosto, no se permitirá la movilización del parrillero en moto (tanto hombre como mujer) por la ciudad.

“Continuaremos con los patrullajes del Plan Blindaje que se vienen haciendo entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía y en especial reforzaremos la seguridad en dos comunas de la ciudad de Cúcuta con más de 150 policías. Mañana tendremos la reunión de las 10 ciudades que harán parte del bloque de seguridad”, dijo a Noticias Caracol Acevedo.

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A esta serie de medidas se suma el anuncio del operador del aeropuerto Camilo Daza, que dentro de las medidas de seguridad decidió restringir el ingreso a la terminal aérea de acompañantes. Solo se permitirá la entrada de pasajeros con reserva o tiquete, así como de funcionarios del lugar por tiempo indefinido.

Una escalada de violencia se ha vivido en los últimos meses en Norte de Santander. A la situación en el Catatumbo, que en los últimos años ha provocado el desplazamiento de más de 100.000 personas, se suma el recrudecimiento de la violencia en la capital y municipios aledaños.

Según la gobernación de Norte de Santander, en el último mes se han reportado 18 ataques terroristas en el departamento, los cuales no solo han afectado a la fuerza pública, sino también a la población civil.