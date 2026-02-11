¿Cómo y dónde ayudar y donar a los damnificados por las lluvias en Córdoba?

De acuerdo con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, hay más de 120.000 personas damnificadas en el departamento. Foto: AFP - STRINGER

Las lluvias de los últimos días en Córdoba, por cuenta de un frente frío que atravesó el país, dejan, de acuerdo con cifras de la gobernación, más de 120.000 personas damnificadas, así como graves afectaciones en por lo menos 24 de los 30 municipios del departamento. Las imágenes de la tragedia natural evidencian que miles de familias quedaron bajo el agua y lo perdieron todo, por lo que desde diferentes lugares del país se adelantan jornadas para ayudar a los afectados.

El Banco de Alimentos habilitó todas sus instalaciones y su página web para la recepción de donaciones a las comunidades afectadas en Córdoba. Con el dinero recolectado y alimentos recogidos en sus instalaciones, buscan recolectar más de 100 toneladas de ayudas para llevar a la región.

Para ello se habilitó este link, a través del cual se pueden donar entre 25.000 pesos y 10 millones de pesos.

Barranquilla

En Barranquilla se habilitaron dos puntos para la recepción de ayudas para los damnificados en Córdoba: en Barranquillita, en la carrera 43 #6-120, se encuentran funcionarios del distrito, mientras que en el Liceo Colegio Liceo de Cervantes se adelantan acciones con el vicario pastoral de Montería.

Dentro de los objetos que se reciben están alimentos no perecederos, colchonetas y kits de aseo, así como jabón de cuerpo, desodorante, cepillo y crema dental, paños húmedos, toallas higiénicas y shampoo en sobres.

En el colegio, donde se recibirán ayudas hasta el viernes 13 de febrero, también se pueden llevar colchonetas, ropa en buen estado y alimentos para animales.

De igual forma, la gobernación del Atlántico junto con la Pastoral Social Cáritas Barranquilla han habilitado espacios para la entrega de ayudas en el Banco de Alimentos de la capital del departamento y la Galería de la Plaza de la Paz de Barranquilla, donde se recibieron ayudas hasta el pasado martes.

Medellín

Desde Medellín, la alcaldía está recogiendo ayudas para los afectados en Córdoba y el Urabá antioqueño, para lo que habilitó la biblioteca de El Poblado, el parque biblioteca San Javier, la del 12 de octubre, La Ladera, así como los CDS San Antonio del Prado, Laureles, la alcaldía de Medellín y la terminal de transporte del norte.

En estos lugares se está haciendo la recepción de kits para bebés, pañales para adultos, leche en polvo, alimentos no perecederos, kits de cocina, mantas y colchonetas.

Adicionalmente, se habilitó el link presentes.co/dona para los afectados en Urabá y la Asociación del Banco de Alimentos de Antioquia cuenta con la llave de Bancolombia 0038892667 para ayudar a los damnificados en Córdoba.

Bogotá

En la capital se realizó una Gran Donatón por los animales de Córdoba, liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en la que se recogieron más de 10,4 toneladas de alimentos, medicinas e insumos veterinarios. Ahora, en conjunto con la Cruz Roja Colombiana, se están recibiendo donaciones a través de la cuenta de Davivienda No. 05604550699996904.

Las familias afectadas por las lluvias nos necesitan.



Súmate a esta iniciativa de la Cruz Roja Colombiana y ayúdanos a llevar apoyo a quienes más lo requieren.



¡Cada aporte cuenta! pic.twitter.com/o2rwqJfb5c — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) February 10, 2026

De igual forma, se habilitó esta página, en la que se pueden hacer donaciones entre COP 50.000 y COP 20.000, y la línea de WhatsApp 317 3678624.

Cartagena

En la capital de Bolívar se habilitó la sede de la Cruz Roja en el barrio España, donde se están recibiendo solamente medicamentos, pañales, es decir, insumos médicos y sanitarios.

Mientras que en el coliseo Bernardo Caraballo se pueden entregar alimentos no perecederos, kits de aseo, colchonetas por personal de la Cruz Roja y la unidad nacional de gestión del riesgo, que los están trasladando a las zonas afectadas. Este punto estará abierto hasta este miércoles 11 de febrero hasta las 8:00 p.m.

“Estamos requiriendo desinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, acetaminofén, medicamentos para la piel, gotas para los ojos, leche de fórmula, pañales desechables para niños y adultos y pañitos húmedos”, dijo Rafael Navarro, director del Dadis.

Cali

El Banco de Alimentos está recibiendo en Cali alimentos no perecederos, agua potable y elementos de primera necesidad como cobijas, kits de aseo y utensilios básicos para atender a las familias damnificadas tanto en Córdoba como en Buenaventura.

Las ayudas se están recibiendo detrás de Tecnoquímicas, sobre la calle 24 # 6-103, donde se encuentra el Banco de Alimentos de Cali.

Otros puntos de donación

El Icetex habilitó los Centros de Experiencia Presencial en Barranquilla, Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Cartagena, Bogotá, Cali, Bucaramanga y Medellín para recibir ayudas para los damnificados.

Allí se están recibiendo ropa para niños y niñas, zapatos, cobijas, hamacas, colchonetas, alimentos no perecederos (arroz, pastas, legumbres secas o enlatados) y kits de aseo personal, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

De igual forma, la Corporación Organización El Minuto de Dios habilitó la cuenta corriente Davivienda No. 004069997585, así como un espacio en la página web www.minutodedios.org y el teléfono 601 5874441.

En especie se abrió el Banco de Ropas, en la Transversal 73A #82-61, barrio Minuto de Dios, para entregar

Alimentos no perecederos: arroz, pasta, atún/sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar, bebidas en polvo.

Elementos de aseo e higiene: jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales (niños y adultos).

Ayudas de abrigo y descanso: colchonetas y frazadas (nuevas).

Finalmente, desde Camacol Quindío habilitaron la cuenta corriente BBVA #0866003940 Camacol Córdoba & Sucre. Nit 900976677-9.