La controversia detrás de la foto de los alcaldes que se quedaron esperando a Petro

Los siete alcaldes de la foto en el suelo, luego se reunieron con el director de la UNGRD. Foto: UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una imagen de siete alcaldes de municipios afectados por las lluvias sentados en el piso a la espera de ser atendidos por el presidente Gustavo Petro, al cierre del Consejo de Ministros que se realizó en Montería, fue la causa de una serie de polémicas que se presentaron este martes 10 de febrero.

Lea: Rescatan a mujer embarazada secuestrada por su pareja en Medellín

Los mandatarios fueron citados alrededor del mediodía del pasado lunes 9 de febrero a asistir al Consejo de Ministros que estaba agendado sobre las 7:00 p.m. y que se retrasó. Al comenzar el evento les impidieron el ingreso, por lo que les tocó esperar afuera del lugar por más de tres horas. Fue allí donde se tomó la foto.

La imagen fue aprovechada por varios sectores de la oposición que cuestionaron la postura del presidente ante las necesidades que iban a exponer los mandatarios. Por ejemplo, la alcaldesa de Canalete, Yeis Lenis Simanca, indicó a medios locales que el 98 % de su área rural quedó devastada, por lo que, además de 5.000 familias damnificadas, se tendrá que trabajar por reconstruir las actividades productivas del municipio.

Ellos tenían una sala de juntas con todas las comodidades a unos pasos del salón, personalmente pedí les llevaran alimentos, ya que tomaran la decisión de salir del recinto y tomar una foto en el piso, me parece grave para decir que se les trató mal cuando no fue así. https://t.co/0k4v4KagyY — Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) February 10, 2026

Pronunciamientos

Entre los que criticaron la imagen estuvo el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que “si se tratara de los jefes de estructuras criminales, les hubiera armado tarima para ponerse a su lado y de su lado, como lo hizo en Medellín. Y de las ayudas a los damnificados, nada de nada. Recordemos que sus funcionarios se robaron la unidad de gestión del riesgo”.

Le puede interesar: Así se recuperó Charco Azul, el humedal del oriente de Cali que ahora es orgullo ambiental

Algo similar señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien aseguró que “tanta desidia por las autoridades regionales. El centralismo asfixiante y chocante, lo hemos padecido con mayor intensidad y dolor en el gobierno Petro".

“No estamos en una fiesta”: presidente Petro

Ante la polémica, en medio del Consejo de Ministros el presidente aprovechó para contestar a las críticas y afirmó que: “No hubo mayor reacción sino hasta ahora, pero sí mientras discutíamos aquí. Y es importante porque para eso se hace. Crítica que alcaldes se tiraron por ahí en corredor a decir que no los recibimos. No, no, esto es un Consejo de Ministros. Tiene unas normas, unas reglas. No estamos en un foro ni en una fiesta, ni haciendo manifestaciones”.

¿Quiere autonomía para que el oro quede en manos no santas? y el agua termine es para especular con los precios del gas?



Ahí tiene el balance, en cuadros que mistré sobre Hidroituango, guardando agua para vender el kilowatio caro. Todos las y los antioqueños estafados. https://t.co/7ReGsSZ3eq — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 10, 2026

A esto se sumó el pronunciamiento de Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Petro, quien añadió que “ellos (los alcaldes) tenían una sala de juntas con todas las comodidades a unos pasos del salón, personalmente pedí que les llevaran alimentos, ya que tomaran la decisión de salir del recinto y tomar una foto en el piso, me parece grave decir que se les trató mal cuando no fue así”.

Finalmente, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), indicó que él fue el que se reunió finalmente con los siete mandatarios, junto con varios de los funcionarios de la entidad, para atender las solicitudes de los siete alcaldes que se quedaron esperando al presidente.