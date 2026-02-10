Rescatan a mujer embarazada secuestrada por su pareja en Medellín

Imagen de referencia. Los sujetos estaban pidiendo dinero a la familia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un hombre de 24 años y otro de 33 fueron capturados en flagrancia por el secuestro de una mujer de 25 años reportada como desaparecida. Uno de los capturados es la expareja de la víctima, quien, según explicó Juan Carlos Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la habría secuestrado tras saber que estaba en embarazo. Habrían intentado inducirle un aborto con medicamentos.

Los familiares de la mujer reportaron el caso a la línea 123 al recibir mensajes por WhatsApp en los que les pedían COP 500.000 para su alimentación. Además, les enviaron videos en los que evidenciaban agresiones físicas contra la mujer. Estos mensajes fueron los que permitieron el rastreo de la vivienda en la que tenían a la víctima.

“De manera inmediata, más de 40 uniformados del Gaula de la Metropolitana de Medellín desplegaron un operativo antisecuestro apoyado en labores técnicas de investigación y en la administración de fuentes humanas, lo que permitió ubicar un inmueble en el barrio Manrique, sector de Guayanas, donde se encontraba la víctima”, informó el subcomandante Sierra.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y podrían enfrentarse a cargos por secuestro extorsivo, tortura y tentativa de feminicidio. Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta de X que durante el operativo se incautaron los teléfonos celulares para análisis forense y se recuperó una motocicleta que figuraba como hurtada.

“La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial y se activó la Patrulla Púrpura para garantizar el acompañamiento especializado y la protección integral de sus derechos. Desde la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos continuamos brindando acompañamiento psicosocial y jurídico”, añadió el mandatario.

Por su parte, Valeria Molina Gómez, Secretaria de las Mujeres en Medellín, aseguró que ya se activaron todas las rutas de acompañamiento jurídico y se está apoyando a la víctima y sus familiares desde la Secretaría de las Mujeres y desde la Secretaría de Paz y Derechos Humanos para que el caso no quede impune.