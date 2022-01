Con disparos y explosivos fueron atacadas las casas de dos diputados de Chocó

Anderson Palacios y Carlos García, diputados de Chocó, fueron víctimas de atentados contra sus viviendas en Quibdó. Imagen de referencia. Foto: Óscar Pérez

Ya son dos los atentados contra diputados de Chocó en lo que va del 2022. Aunque en los ataques no hubo personas heridas, continúan encendidas las alarmas por la seguridad de los 11 representantes que hacen parte de la Mesa Departamental en esa región del Pacífico colombiano.

El primer caso se presentó el pasado 7 de enero, cuando desconocidos dispararon contra la puerta y las ventanas de la casa de Anderson Palacios. De acuerdo con el diputado, su familia ya había sido víctima de un atentado y estaba recibiendo amenazas de un grupo denominado Los Mexicanos, por la aprobación de un proyecto que busca generar inversión social en el Chocó.

(También puede leer: Habitantes de El Rosario, Nariño, expulsaron a miembros del Ejército)

“Dispararon repetidas veces hacia mi vivienda y entraron varias balas, poniendo en riesgo la integridad de mi familia y la mía. Yo estaba con mi esposa y mis tres hijas en el comedor. Son del grupo delincuencial Los Mexicanos en cooperación con el Eln que nos declararon objetivo militar a todos los diputados”, afirmó Palacios a RCN Radio. También dijo que, después del atentado, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó un esquema de dos unidades y un carro blindado. “Todos los diputados lo requieren”, agregó.

El segundo atentado se llevó a cabo en la madrugada del 9 de enero contra el diputado Carlos García, mientras se encontraba en el interior de su casa. De acuerdo con García, hombres que se movilizaban en motocicletas arrojaron un artefacto explosivo contra su vivienda.

(Le puede interesar: Las cinco noticias del día: OPA de Sura, revocatoria de Quintero y más)

“Los delincuentes al parecer tenían la casa vigilada y esperaron que el policía que me custodiaba entrara por un vaso de agua y ahí aprovecharon”, sostuvo García al canal regional CNC, tras el ataque en en el barrio Las Américas en Quibdó. El líder político hizo un llamado al Gobierno nacional: “Por favor no nos abandonen, no nos dejen solos, sentimos miedo por un olvido histórico estatal que hoy se ve representado en atentados contra nuestras vidas y nuestras familias”, añadió García.

(También puede leer: Arauca: historia de una violencia sin fin)

Tras un consejo de seguridad, el general Gustavo Franco, comandante de la Región de la Policía 6, anunció que se reforzará la seguridad de los diputados para garantizar su integridad. “Se asignó un equipo para activar la ruta de protección hacia las personas que han sido afectadas. Se constituyó un grupo especial de investigación y de inteligencia para identificar a las personas responsables de este hecho y capturarlos. Llegó un nuevo refuerzo desde Bogotá y Medellín”, aseveró.