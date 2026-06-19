Sellan cinco centros estéticos en Bello, Antioquia, por incumplir normas sanitarias

El operativo se desarrolló en seis establecimientos del sector de Niquía dedicados a la estética facial y corporal. Foto: Alcaldía de Bello

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La Alcaldía de Bello suspendió temporalmente cinco establecimientos dedicados a la estética facial y corporal en el sector de Niquía, tras un operativo de inspección, vigilancia y control en el que las autoridades confirmaron que ofrecían procedimientos estéticos invasivos sin contar con la autorización ni la supervisión médica que exige la ley. Las medidas hacen parte de una redada que se mantiene activa en Antioquia para frenar los riesgos a la salud que generan estos centros irregulares.

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El operativo se desarrolló, en conjunto con la Policía Metropolitana, en seis locales del sector, de los cuales cinco fueron clausurados de inmediato. Durante el operativo, los funcionarios incautaron diversos insumos médicos como jeringas, cánulas, sondas y fármacos que estaban siendo utilizados en los tratamientos sin la presencia de personal acreditado para realizar este tipo de intervenciones y manipular estos instrumentos.

Las autoridades advirtieron que este tipo de prácticas pueden derivar en complicaciones graves para los usuarios, desde infecciones y reacciones adversas hasta la muerte.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, reiteró que las medidas no van contra los negocios formales, sino en defensa de los usuarios.

“Volvemos y le repetimos a la comunidad. Acérquese a los lugares como Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad para que verifique el normal cumplimiento de la norma. Nosotros no estamos en contra de los establecimientos de comercio. Estamos salvaguardando la vida de los ciudadanos bellanitas”, afirmó el funcionario.

Diana Cristina Lopera, funcionaria del programa de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, confirmó que las inspecciones continuarán en el municipio: “desde la Secretaría de Salud continuaremos realizando las visitas de inspección, vigilancia y control sanitaria a todos los establecimientos de estética facial y corporal que tenemos en el censo registrados para hacer las actividades estéticas y que cuenten con la habilitación médica correspondiente”.

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De acuerdo con la Resolución 2263 de 2004, todo establecimiento de estética facial y corporal debe registrarse ante la Secretaría de Salud Municipal y operar bajo los protocolos sanitarios y técnicos vigentes.

Además, cualquier procedimiento de carácter invasivo solo puede ser ejecutado por personal médico que haya tramitado su habilitación ante las autoridades sanitarias del departamento.

La Alcaldía hizo un llamado a los propietarios de centros estéticos del municipio a regularizar sus trámites para evitar sanciones, e invitó a los ciudadanos a verificar las condiciones de seguridad y la habilitación médica del personal que los atiende donde se practican este tipo de tratamientos antes de someterse a cualquier procedimiento.