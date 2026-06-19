Metro gratis y otras medidas en Medellín para la segunda vuelta electoral

La tarifa cero cubrirá la red integrada del sistema. Foto: Metro de Medellín

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El sistema Metro de Medellín y su red integrada operarán con tarifa cero el domingo 21 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, desde el inicio de la operación comercial y hasta las 6:00 p. m. La medida fue anunciada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, como parte del dispositivo institucional organizado por la alcaldía para facilitar la movilidad de los ciudadanos hacia los puestos de votación y fomentar la participación democrática.

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“No hay excusa para no salir a movilizarse y a votar. Pueden utilizar todo el sistema de transporte público articulado con el metro para poder ir a votar con tarifa cero”, afirmó el mandatario.

Por su parte, Liliana Gutiérrez, jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, precisó que “para facilitar el desplazamiento de las personas, la red Metro nuevamente tendrá tarifa diferencial transitoria de 0 pesos establecida por el Área Metropolitana”.

¿Cómo operará el Metro de Medellín?

La funcionaria explicó que la gratuidad aplicará para las líneas A y B del metro, la línea T del tranvía de Ayacucho y los Metrocables H, J, K, M y P. La medida no cubrirá las líneas 1, 2 y O de buses, las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, ni el Metrocable turístico Arví.

La jornada electoral se desarrollará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., y estarán habilitados 250 puestos de votación y 5.329 mesas distribuidas en toda la ciudad.

Gutiérrez recomendó a los ciudadanos acudir temprano, debido a la alta afluencia que se espera, similar a la registrada en la primera vuelta, donde varios puestos presentaron largas filas desde el inicio de la jornada.

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También se anunció que, en materia de seguridad, más de 4.000 integrantes de la Fuerza Pública estarán desplegados antes, durante y después de las elecciones.

El operativo incluye equipos de inteligencia y de investigación criminal, agentes encargados de escoltar el material electoral durante su distribución, custodia permanente en los centros donde se almacenan los documentos y cerca de mil policías más en patrullas que recorrerán zonas residenciales, comerciales, deportivas y culturales de la ciudad.

Gutiérrez también informó que, tras los reclamos ciudadanos surgidos en la primera vuelta, la Registraduría Nacional restableció el funcionamiento habitual del puesto de votación de San Diego, que operará en su ubicación tradicional del primer piso, después de que en la primera vuelta fuera reubicado en un quinto piso, situación que generó dificultades de acceso para algunos votantes con movilidad reducida o adultos mayores.