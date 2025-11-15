Condenado por asesinato en Manizales amenazó a familia de la víctima durante la audiencia

Imagen de referencia. El condenado ya habría atacado a un hermano de la víctima, años atrás. Foto: El Espectador - David Campuzano

Una audiencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales en la que se confirmó una condena por homicidio terminó con una amenaza de muerte por parte del acusado contra la familia de la víctima.

Yomar Eduardo Correa Medina, alias “Marra”, condenado a 46 años, 4 meses y un día de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas, finalizó su intervención en la audiencia, señalándole a la magistrada que apelaría la decisión.

“Doctora, revise mis antecedentes, yo mismo hago las cosas y las acepto, yo a ese sapo hijueputa, no lo maté. ¿Usted cree que yo le disparo y luego le digo a alguien que lo remate? No doctora. Yo he aceptado homicidios y lo he hecho, pero en este caso no es así, por lo que veo, perdí mi apelación”, dijo el sujeto.

La togada le explicó que al tratarse en una decisión en segunda instancia, el proceso tendría que pasar a casación, por lo que el abogado del condenado debería realizar los trámites correspondientes. Luego de esto, el sujeto aseveró: “Que se cojan duro, que les voy a matar a los hijos y a los nietos, sapo hijueputa. Ya sabe, usted sabe que yo no lo maté”.

Correa Medina fue condenado por un crimen que se registró el 19 de febrero de 2020, en el barrio Solidaridad de Manizales. Las autoridades indicaron que alias Marra habría ido a buscar, junto a alias Negro, a Mateo Espinosa Gutiérrez, por una presunta deuda por el tráfico de drogas.

“Los testigos señalaron a Yomar, además el hecho de que previo hubo una confrontación a cuchillo. Marra llamó a Mateo a pelear, pasados cinco minutos pararon y se dieron la mano, pero luego (Correa Medina) volvió armado y disparó contra Mateo”, se indicó en la audiencia.

Correa Medina le habría disparado en dos ocasiones, una de las cuales fue en una pierna, mientras que “Negro” lo habría rematado con un tiro en la cabeza. Este último, quien también fue imputado por la Fiscalía, aceptó los cargos.

Tras finalizar la audiencia contra alias Marra, la familia de la víctima llamó la atención sobre amenazas sobre las amenazas de muerte y solicitó medidas de protección a las autoridades, dado que Correa Medina, además, ya habría atacado, años atrás, a un hermano de Espinosa.