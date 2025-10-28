Conductor de volqueta murió tras caer a un abismo en Mogotes, Santander

Alcides de Jesús Pinzón Pinto era un reconocido líder en la región. Foto: Captura de pantalla

Una tragedia se reportó en la vereda Cuchiquira, zona rural del municipio de Mogotes, Santander, donde el líder y conductor de carga pesada Alcides de Jesús Pinzón Pinto murió luego de que cayó, junto a su vehículo, a un abismo a más de 50 metros de altura.

Pinzón Pinto, en la tarde del pasado lunes 27 de octubre, se movilizaba por una vía rural y estrecha con una carga de material de construcción. Primeras versiones señalan que debido al peso que llevaba, habría cedido parte de la banca de la vía, lo que hizo que la volqueta rodara por el abismo.

Al escuchar el estruendo, habitantes de la zona se acercaron al lugar donde encontraron al conductor muerto, por lo que a la zona llegaron miembros del cuerpo de rescate y del CTI de la Fiscalía, que se encargaron de hacer el levantamiento del cuerpo.

La muerte de Pinzón Pinto ha causado conmoción en la región, debido a que era un reconocido líder, comprometido con la comunidad y reconocido por su solidaridad y arduo trabajo. “Era una persona muy apreciada, siempre dispuesto a colaborar con todos y a impulsar mejoras para la vereda”, dijo a Vanguardia un allegado.

Desde la alcaldía de Mogotes lo recordaron como “un mogotano ejemplar, recordado por su calidad humana, liderazgo y compromiso con su comunidad. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, en especial a su hijo Franklin Arturo Pinzón, contratista de la Administración Municipal”.

Ante lo ocurrido, la comunidad pidió a los gobiernos locales y nacionales prestarle atención a las vías del departamento, en especial durante estas temporadas de lluvias que las condiciones de las vías se empeoran.

Tan solo en la vía Curos – Málaga, se han registrado dos cierres en los sectores de Pangote y El Ramal en los últimos días, donde se mantiene bloqueado el paso por cuenta de caída de lodo y piedras, que mantienen incomunicados varios sectores de la provincia de García Rovira.