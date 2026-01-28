Confirman identidad de las víctimas de la aeronave accidentada en Norte de Santander

La avioneta fue hallada en la vereda Curasica. Foto: Archivo Particular

Tras confirmarse el hallazgo de la avioneta de Satena que sobre el mediodía de este miércoles 28 de enero desapareció mientras hacía la ruta Cúcuta - Ocaña, Satena hizo público los nombres de las 15 víctimas, entre las que había dos tripulantes y 13 pasajeros.

El hallazgo fue hecho público por el presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén, quien señaló que hallaron la aeronave de matrícula HK4709 accidentada en zona rural de la zona. Sumado a esto, la Aerocivil confirmó que no hubo sobrevivientes.

“Al momento se inició el desplazamiento de una comisión de rescate al lugar del siniestro para identificar el estado de los pasajeros”, aseguró Satena.

Identificaron a las víctimas

Junto a la confirmación del accidente, la aerolínea entregó los nombres de las 15 personas que estaban en el vuelo:

Pasajeros

1. María Álvarez Barbosa

2. Carlos M. Salcedo

3. Rolando Peñaloza Gualdrón

4. María Díaz Rodríguez

5. Maira Avendaño Rincón

6. Anayisel Quintero

7. Karen Parales Vera

8. Anirley Julio Osorio

9. Gineth Rincón

10. Diógenes Quintero Amaya

11. Natalia Acosta Salcedo

12. Maira Sánchez Criado

13. Juan Pacheco Mejía

Tripulación

1. Capitán Miguel Vanegas

2. Capitán José de la Vega

Tras la desaparición de la aeronave, con capacidad para 19 personas, el Ministerio de Transporte indicó que se instaló un Puesto de Mando Unificado junto a autoridades locales.

Horas más tarde se confirmó que aeronaves de la Agencia Aeroespacial Colombiana y la empresa SEARCA hicieron sobrevuelos en la zona donde se perdió comunicación con el jet, pero no hallaron sus rastros.

Finalmente, la Aerocivil confirmó el hallazgo de la aeronave por parte de la comunidad y la muerte de todos sus ocupantes.