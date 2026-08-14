Donar tras un terremoto es vital, pero hay que saber cómo hacerlo: esta es una guía práctica

Mercados con productos de primera necesidad son empacados y preparados en Bogotá para apoyar a las familias damnificadas por el sismo\. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Un país solidario. Ese es el lado B de la tragedia que causó el terremoto de magnitud 7,4 que, hasta ahora, deja 44.936 familias afectadas en 15 departamentos, de acuerdo con la UNGRD. Bogotá, la capital, no ha sido la excepción. Basta con entrar a las redes sociales para encontrar videos de convocatorias para donar o ser voluntario. Sin embargo, no siempre se hace bien.

Por ello, desde la Secretaría de Salud, los equipos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se encuentran desplegados en los centros de acopio verificando que todos los insumos entregados cumplan con las condiciones sanitarias requeridas, con el fin de proteger la salud pública y el bienestar de las comunidades y de los animales de compañía.

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Esto, pues en algunos casos, personas pueden entregar alimentos vencidos o que necesitan una cadena de frío, así como medicamentos incompletos o rotos.

“Los equipos también se están asegurando de que todos los alimentos e insumos sean almacenados sobre estibas aisladas del suelo y protegidos contra la humedad y vectores, garantizando que únicamente los productos en óptimas condiciones sanitarias sean despachados hacia las zonas de atención”, indicó la entidad distrital.

¿Cómo donar alimentos de manera correcta?

La Secretaría de Salud informó que dentro de los alimentos más favorables son secos y empaquetados como: arroz, pastas, harina, granos (frijol, lenteja), frutos secos (maní, almendras), azúcar, sal, panela, aceite, leche en polvo y chocolate, idealmente por kilos.

Recuerde que deben entregarse en sus empaques originales sellados, sin roturas, humedad ni presencia de plagas, con etiqueta visible de lote y fecha de vencimiento vigente. No lleve productos preparados, cocinados, perecederos, a granel ni envasados en vidrio.

El agua envasada debe entregarse en su empaque original, con registro sanitario vigente y sellos de seguridad intactos en las tapas. “No se permite la distribución de agua de procedencia desconocida o no verificable”, advirtió la entidad distrital.

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Las personas también pueden donar platos de acero o plástico grueso, cobijas, toallas y desinfectantes concentrados (amonio cuaternario o cloro) para el mantenimiento higiénico de las zonas de refugio.

¿Y los medicamentos?

En materia de medicamentos, las indicaciones son preferiblemente unidades completas y en sus empaques originales (ejemplo: jarabe con volumen completo y sellado, blíster de tabletas completo y sin recortes, medicamentos en forma líquida completos en volumen).

Que cuenten con mínimo seis meses de vida útil cuando aplique, así como material de envase y empaque en buen estado, sin apariencia de suciedad, humedad o rotura. Es importante la lectura legible de sus rótulos o información impresa.

Para las mascotas

Deben ser concentrados secos y húmedos (latas o sobres) en empaques sellados e íntegros (sin fisuras, abolladuras u oxidación) que cuenten con registro ICA y etiquetado claro según la especie y etapa de vida (cachorro, adulto, geronte).

En cuanto a elementos de manejo y contención, las recomendaciones son guacales, cajas transportadoras, collares, pecheras, traíllas, guantes de carnaza para rescatistas, mantas pesadas y bozales de diversas tallas, indispensables para el manejo seguro de animales estresados o heridos durante las labores de rescate.

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La Secretaría de Salud pidió no llevar medicamentos de uso humano para los animales de compañía, “dado que fármacos comunes como el acetaminofén o el ibuprofeno resultan altamente tóxicos para perros y gatos. Medicamentos o insumos veterinarios específicos deben contar con registro ICA vigente y fechas de caducidad amplias”, recalcaron.

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