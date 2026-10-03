Congestión en vía La Línea, en sentido Tolima-Quindío, por choque de camión y tractomula

🚨 ¡Atención conductores! Fuerte congestión vehicular en la vía La Línea (sentido Tolima – Quindío) por choque entre un camión y una tractomula dentro del túnel Cóndor de Los Andes. No se reportan personas lesionadas; se espera el retiro de los vehículos. 🚛⚠️ #LaLínea #Movilidad pic.twitter.com/OtGe8XlWTC

Según informaron conductores a través de redes sociales, el accidente ocurrió durante la noche de este viernes 2 de octubre y no dejó personas con heridas. De manera preliminar, se indicó que los dos vehículos habrían tenido un contacto lateral mientras atravesaban el túnel, en un tramo ubicado entre los kilómetros 10 y 11 de este corredor nacional.

Se registra una congestión vehicular en la vía La Línea, en sentido Tolima-Quindío, tras el choque entre un camión tipo estacas y una tractomula con contenedor dentro del túnel Cóndor de los Andes.

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La presencia de los vehículos de carga dentro del túnel afectó la circulación por esta vía, que hace parte del Cruce de la Cordillera Central y conecta los municipios de Cajamarca, en Tolima, y Calarcá, en Quindío. En la mañana de este sábado, transportadores alertaron sobre las filas de vehículos que se formaron en el sector y las dificultades para avanzar hacia el Quindío.

Las autoridades ya hacen presencia en el túnel y trabajan en la atención del incidente. Todavía se esperaba el retiro de los dos vehículos involucrados para avanzar en la normalización del tránsito.

Las lluvias registradas en la zona —añadieron usuarios a través de redes sociales– mantienen húmeda la carretera, por lo que también se recomienda reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.