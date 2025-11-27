Derrumbe en Santo Domingo, Antioquia, sepultó una vivienda y dejó un adulto mayor muerto

Imagen de referencia. Bomberos del municipio de Santo Domingo realizaron la búsqueda hasta recuperar el cuerpo del adulto mayor. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un deslizamiento de tierra se registró en la vereda Santa Ana, zona rural de Santo Domingo, en el nordeste antioqueño. El hecho ocurrió el martes 25 de noviembre y dejó un hombre sin vida, quien quedó atrapado dentro de su vivienda cuando se produjo el movimiento en masa.

La víctima fue identificada como José Raúl Loaiza Gutiérrez, de 66 años, y según la información de las autoridades era la única persona que se encontraba en la vivienda colapsada tras el derrumbe.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos del municipio informó que llegó al sitio y tras varias horas de búsqueda localizaron al adulto mayor sin vida bajo los escombros.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) informó que las lluvias siguen generando emergencias en el departamento por inundaciones, descargas eléctricas y deslizamientos, por lo que han pedido a los municipios mantener la alerta y vigilancia permanente en los puntos críticos.

Según su balance, el departamento ha registrado cerca de 300 movimientos en masa en lo que va del año, que han dejado 40 personas fallecidas en medio de las emergencias.

Un hecho similar ocurrió en el municipio de Copacabana el 14 de noviembre en el que murió una niña de 6 años en la vereda Quebrada Arriba tras un deslizamiento de tierra. La emergencia ocurrió en la madrugada y sepultó la vivienda en la que se encontraba la menor de edad.