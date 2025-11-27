Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Colombia
Medellín

Derrumbe en Santo Domingo, Antioquia, sepultó una vivienda y dejó un adulto mayor muerto

El movimiento en masa se registró en la vereda Santa Ana, zona rural del nordeste antioqueño.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Colombia
27 de noviembre de 2025 - 09:25 p. m.
Imagen de referencia. Bomberos del municipio de Santo Domingo realizaron la búsqueda hasta recuperar el cuerpo del adulto mayor.
Imagen de referencia. Bomberos del municipio de Santo Domingo realizaron la búsqueda hasta recuperar el cuerpo del adulto mayor.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un deslizamiento de tierra se registró en la vereda Santa Ana, zona rural de Santo Domingo, en el nordeste antioqueño. El hecho ocurrió el martes 25 de noviembre y dejó un hombre sin vida, quien quedó atrapado dentro de su vivienda cuando se produjo el movimiento en masa.

Lea: Este será el horario del Metro de Medellín este fin de semana por el concierto de J Balvin

La víctima fue identificada como José Raúl Loaiza Gutiérrez, de 66 años, y según la información de las autoridades era la única persona que se encontraba en la vivienda colapsada tras el derrumbe.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos del municipio informó que llegó al sitio y tras varias horas de búsqueda localizaron al adulto mayor sin vida bajo los escombros.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) informó que las lluvias siguen generando emergencias en el departamento por inundaciones, descargas eléctricas y deslizamientos, por lo que han pedido a los municipios mantener la alerta y vigilancia permanente en los puntos críticos.

Le puede interesar: Ataque a caravana fúnebre dejó un muerto y seis heridos en Ibagué

Según su balance, el departamento ha registrado cerca de 300 movimientos en masa en lo que va del año, que han dejado 40 personas fallecidas en medio de las emergencias.

Un hecho similar ocurrió en el municipio de Copacabana el 14 de noviembre en el que murió una niña de 6 años en la vereda Quebrada Arriba tras un deslizamiento de tierra. La emergencia ocurrió en la madrugada y sepultó la vivienda en la que se encontraba la menor de edad.

Por Redacción Colombia

Temas recomendados:

deslizamiento

tierra

derrumbe

muerte

adulto mayor

zona rural

vivienda

destruida

Antioquia

Santo Domingo

vereda

Santa Ana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.