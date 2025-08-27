Convocaron caravana contra la inseguridad en algunos sectores de Bucaramanga

Imagen de referencia. Habitantes y líderes comunales de la comuna 12 en Bucaramanga exigirán más presencia de las autoridades y medidas de seguridad en sus barrios. Foto: Wikimedia - creative commons

Líderes comunales y vecinos de la comuna 12 de Bucaramanga convocaron una jornada de protesta pacífica ante la percepción del aumento de la inseguridad en los barrios. La iniciativa fue denominada como “Gran Caravana por la Vida” y se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto a las 7:30 p.m.

La caravana saldrá de la cancha múltiple del barrio La Floresta y hará un recorrido por sectores como Terrazas, Pan de Azúcar Alto, Pan de Azúcar Bajo, Los Cedros y El Jardín.

Según sus organizadores, lo que buscan es mayor presencia de las autoridades y reforzar las medidas de seguridad en la zona, que para ellos ha sido considerada tranquila y alejada del ruido urbano.

“Esta caravana cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional. Lo que buscamos es articular esfuerzos entre la comunidad y las autoridades, para implementar medidas y acciones adicionales contra la delincuencia”, expresó Vladimir Salazar Santos, líder social y uno de los organizadores de la actividad a Vanguardia.

Además, el reciente ataque a un joven en el barrio Pan de Azúcar, que hoy permanece en delicado estado de salud, es otro motivo de la manifestación. Y los testimonios de otros habitantes que han hecho denuncias tras haber sido víctimas de robos.

A pesar de esto, la administración ha reiterado que las cifras muestran una reducción en la criminalidad. Según cifras oficiales, entre enero y el 21 de agosto registraron una reducción del 2 % en homicidios (de 84 casos en 2024 a 82 este año) y un descenso del 29 % en hurto a personas (de 4.534 a 3.204 denuncias).