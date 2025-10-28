Lluvias dejan 15 municipios afectados en Chocó; hay zonas incomunicadas

Imagen de referencia. Las inundaciones en Chocó se dan en medio de la segunda temporada de lluvias del año en el país. Foto: Alcaldía de Medio Baudó

Los municipios en la parte alta del río Atrato se encuentran en alerta máxima ante la serie de inundaciones que se han reportado por cuenta de una creciente del río Atrato y sus afluentes, tras las más recientes lluvias. Entre los municipios más afectados se encuentran Lloró y Bagadó, donde hay poblaciones incomunicadas.

Según el coordinador departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, Luis Alberto López Moreno, se han identificado a 1.085 familias damnificadas en 15 municipios de Chocó, por lo que desde la gobernación se activó el Comité Departamental de Gestión del Riesgo para dar la asistencia humanitaria y evaluar los daños en cada zona.

“Estamos desplegando esfuerzos desde el Gobierno departamental para apoyar a Lloró, Bagadó y las comunidades ribereñas que enfrentan esta nueva crisis invernal. Se ha activado el comité de riesgo y se prioriza el envío de ayudas humanitarias”, dijo la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

En zonas como Atrato, Medio Atrato y Bagadó, las inundaciones arrasaron con viviendas y cultivos, mientras que en Quibdó, barrios como Playita (sector Cabi), Niño Jesús (sector Palenque), San Vicente, San Martín amanecieron este martes 28 de octubre con las calles llenas de agua, tras tres días de lluvias.

De igual forma, una creciente del río Juradó dejó el casco urbano de ese municipio inundado, mientras que comunidades indígenas de la región se encuentran incomunicadas.

Mientras que en Lloró, la alcaldesa Luz Stella Serna, indicó que varias familias tuvieron que abandonar sus casas en medio de la noche y refugiarse en colegios y salones comunales en los que se habilitaron albergues.

“Las familias lo han perdido todo. Necesitamos ayuda urgente de las entidades del Estado, de las organizaciones humanitarias y de todos los colombianos que puedan solidarizarse”, añadió Serna.

Ante esto, Moreno indicó que “es importante recordar a nuestras comunidades que aún continuamos en la época de ciclos tropicales que van hasta el 30 de noviembre de 2025 y también estamos en la época de más lluvia en el territorio colombiano. Van a seguir presentándose lluvias torrenciales, crecientes súbitas y que generan desbordamiento de los ríos”.

Por ello, desde la gobernación han pedido a las alcaldías que activen sus planes de gestión de riesgo y de prevención, ante posibles nuevas crecientes y emergencias por lluvias que se podrán presentar en los próximos días.

Por su parte, la gobernadora Córdoba pidió el apoyo del Gobierno Nacional para atender a las poblaciones más afectadas. “Chocó necesita la solidaridad de todos. No podemos permitir que las comunidades sigan enfrentando solas las consecuencias de la lluvia y el abandono”.

