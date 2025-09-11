No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia
Más Regiones

Creciente del río Cumaral dejó dos muertos y dos desaparecidos en El Dorado, Meta

La emergencia fue dada a conocer por la gobernadora Rafaela Cortés, quien añadió que se rescataron a siete personas con vida.

Redacción Colombia
11 de septiembre de 2025 - 12:19 p. m.
Las personas arrastradas por el río Cumaral estaban en un paseo familiar en las cascadas de Puerto Unión.
Las personas arrastradas por el río Cumaral estaban en un paseo familiar en las cascadas de Puerto Unión.
Foto: Captura de pantalla
Una creciente súbita que se presentó sobre el río Cumaral en la tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, arrastró a once personas en la vereda Alto Cumaral, en el municipio de El Dorado, Meta. Según la gobernadora Rafaela Cortés, las autoridades de socorro rescataron a siete personas con vida y dos que murieron, por lo que continúan en la búsqueda de otros dos desaparecidas.

La mandataria señaló que, una vez se conoció el caso, la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Meta activó los protocolos de búsqueda y rescate de las once personas arrastradas por la corriente del río.

“Participan 12 unidades de socorro: 6 de la Defensa Civil y 6 del Cuerpo de Bomberos, además de miembros de estas comunidades”, añadió Cortés, quien resaltó el rescate de las siete personas con vida. Entre las personas que siguen desaparecidas se encuentra un menor de edad y una mujer.

“Mi agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos apoyan en este momento, así como mi especial reconocimiento a la comunidad que de forma ejemplar y solidaria reaccionó de forma rápida, informando del hecho y sumándose a las labores de búsqueda y rescate”, agregó la mandataria.

Sobre las víctimas, el alcalde de El Dorado, Óscar Olaya, aseguró a medios locales que eran de una familia que estaba de paseo en las cascadas de Puerto Unión. Entre estos estaban dos jóvenes y un niño, que son sobrinos de Luis Hugo Arcila, exalcalde del municipio.

Las labores de rescate se han dificultado por las condiciones climáticas. Ante esta misma situación, las autoridades departamentales han pedido a la comunidad alejarse de ríos, quebradas y caños, así como seguir las indicaciones que dan las alcaldías municipales.

Por Redacción Colombia

Colombia

 

