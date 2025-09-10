EPM descartó afectación en el servicio tras ataque a torre de energía en Medellín

Fuerza Pública acompaña a cuadrillas de EPM para corroborar los daños en inmediaciones de la torre atacada. Foto: Archivo Particular

Tras el ataque con explosivos que se registró en la noche de este miércoles 10 de septiembre contra una torre de energía de alta tensión, en el sector de La Asomadera, cerca de la vía de Las Palmas, en Medellín, EPM señaló que este hecho no afectó el suministro de energía, ni el servicio en la ciudad, aunque verifican el nivel de daño.

“El equipo de EPM hizo presencia en la zona de inmediato para verificar la infraestructura impactada; sin embargo, las labores de reparación solo podrán iniciar una vez se confirme que no hay más explosivos en el área y que es seguro el ingreso de las cuadrillas de la Empresa”, añadió EPM en comunicado.

Sobre lo ocurrido, la alcaldía explicó que el hecho se presentó sobre las 8:00 p.m. Dos detonaciones se registraron alrededor de una torre de energía, que no afectó el fluido, pero por el que sí se redobló la presencia de la Fuerza Pública que mantiene los cierres viales en la zona, mientras EPM realiza las inspecciones a la red eléctrica.

Por su parte, el brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle Aburrá, agregó que “a esta hora nuestros técnicos antiexplosivos aseguraron el área de la explosión, mientras que personal técnico de EPM realizan la evaluación de los daños para su reparación. Por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo algunos ventanales rotos en los alrededores”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, añadió que en la zona se encontró una bandera alusiva al frente 36 de las disidencias de las Farc, “lo que refuerza la hipótesis que se trata de una retaliación por un golpe dado esta misma tarde contra esa estructura, en el departamento de Antioquia, en el que fueron abatidos cuatro terroristas responsables del atentado pasado al helicóptero de la Policía en Amalfi”.

Asimismo, la alcaldía ofreció hasta $200 millones de recompensa por información que permita identificar, judicializar y capturar a los responsables. “No vamos a permitir que quienes pretendan sembrar miedo alteren la tranquilidad de la ciudad, ni que se afecte la vida cotidiana de nuestra gente. Medellín no volverá a los tiempos del terror que tanto dolor le causaron en el tiempo pasado”, agregó Villa.