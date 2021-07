Creciente súbita del río Mulato dejó taponado el acueducto de Mocoa

La empresa Aguas de Mocoa S. A., entregó un informe preliminar sobre las afectaciones que tuvo el sistema de acueducto de Mocoa tras la creciente súbita del río Mulato en la noche del miércoles 21 de julio. Tanto la bocatoma -encargada de coger agua del río para llevarla a las personas- de Las Palmeras y Líbano están taponadas con material que trajo la fuerza del agua. La ciudad está con el sistema suspendido.

Las afectaciones al acueducto de la capital de Putumayo empezaron antes de la emergencia de ayer. Desde el lunes 19 de julio algunas zonas presentaron problemas de taponamientos debido a las precipitaciones. Desde ese día la empresa Aguas de Mocoa inició las labores de llenado de los tanques de almacenamiento y el abastecimiento de instituciones y población en general.

También puede leer: Gobernación de Putumayo declara la emergencia pública ante la temporada de lluvias

El pasado lunes 19 de julio la empresa entregó 120 mil litros de agua tratada a la comunidad que vive en la zona centro de Mocoa, luego de que por las lluvias el acueducto quedara taponado.

Después de la avalancha de Mocoa, que ocurrió entre el 31 de marzo y el 1° de abril de 2017, las autoridades locales, departamentales y nacionales crearon el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC). Uno de los puntos de esta estrategia es la protección del acueducto, el cual quedó destruido después de la avalancha generada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, así como de las quebradas La Taruca y La Taruquita.

Cuatro años después de la tragedia, la reconstrucción de la capital del Putumayo sigue estando incompleta. El acueducto es una de las obras que todavía no han sido entregadas con totalidad, aunque los componentes de la bocatoma, el desarenador, la Planta de Tratamiento y los tanques de almacenamiento están terminados y en operación.

“El acueducto tiene recursos desde 2017, inicialmente $26.000 millones, luego vienen adicionales, pero el gran problema, de nuevo, ha sido la ejecución. Primero por un tema social con comunidades indígenas aledañas a uno de los predios de la obra, una larga discusión de si se requería o no consulta previa. Salimos de ese tema y resultó que también había un problema técnico. El tecnicismo dice que la fuente de captación de ese acueducto no es la ideal, que presenta dificultades y que se debió elegir una fuente distinta”, le dijo a El Espectador, Carlos Ardila, Representante a la Cámara por Putumayo.

Le puede interesar: Así quedó Mocoa, Putumayo, tras creciente súbita del río Mulato

Según el reporte entregado por la empresa Aguas de Mocoa no hay servicio de acueducto en el municipio debido a taponamientos en las bocatomas de Líbano y Las Palmeras; este último no ha podido ser revisado con totalidad debido a que las condiciones actuales de la zona son peligrosas para el personal. Sin este sistema de recolección de agua no hay como abastecer a las personas con este líquido.

Dadas estas circunstancias, desde la empresa pidieron apoyo para conseguir 10 carro tanques por 15 días que permitan abastecer de agua a la comunidad, mientras hacer las labores de arreglos en el acueducto. Además pidieron una planta potabilizadora de agua portátil.