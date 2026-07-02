Crisis por agua en Santa Marta: barrios completan 15 días sin el servicio

Imagen de referencia. Hay personas en Santa Marta que llevan más de dos semanas sin el suministro de agua potable. Foto: CEET - Paola Benjumea

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Varios problemas en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en Santa Marta se han venido dando en los últimos días. Tal ha sido el nivel de la crisis que el pasado miércoles primero de julio se registraron bloqueos sobre la avenida del Ferrocarril por comunidades que completan hasta 15 días sin agua.

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El problema que presenta la ciudad no es nuevo. Además de un precario sistema de alcantarillado, la ciudad no cuenta con un eficaz sistema de suministro, por lo que a diario se registran problemas. Por ejemplo, las lluvias provocan el rebosamiento de aguas residuales en las calles, mientras que, por las dificultades que hay en el acceso al agua, son comunes los cortes en el servicio.

En los últimos días han sido tres los temas que han preocupado en la ciudad. El primero, el que originó los bloqueos, fue la falta de agua en las comunidades aledañas a la Universidad del Magdalena.

Al menos 14 barrios no han tenido el servicio en los últimos 15 días, por lo que decidieron bloquear la vía a la espera de soluciones de parte de la empresa Essmar (Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta), pues aseguran que, pese a la situación, tampoco se han llevado carrotanques o soluciones a los afectados.

A esto se suma la aparición de vertimientos en las calles. Ya se ha vuelto común que la ciudadanía muestre su inconformismo en redes sociales por fugas del líquido que no son atendidas, así como la aparición de aguas residuales entre las calles del casco urbano.

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Sobre esto, el alcalde Carlos Pinedo ha señalado que la atención de estas situaciones es responsabilidad de Essmar (intervenida por el gobierno nacional desde 2021). “Les hemos reiterado, al señor superintendente y al señor presidente, que si la empresa, definitivamente, no funciona en manos de ellos, se la entreguen al distrito de Santa Marta. Nosotros estamos en capacidad de poner la empresa al día, para que preste un buen servicio a toda la ciudad”.

Pero allí no queda todo. Esta semana, el secretario de Salud de Santa Marta, Jorge Lastra, aseguró que se han tomado muestras en diferentes lugares del agua potable que llega a la ciudad y en una de ellas se encontró materia fecal. “Se encontró efectivamente que estaba afectado ese punto y los resultados del laboratorio de salud del departamento así lo corroboraron”, indicó a La FM.

Ante esto, si bien no se declaró la emergencia en la ciudad y la mayoría de las muestras cumplieron con las condiciones establecidas, el funcionario resaltó que “yo no le aconsejo a ninguno que tome agua del grifo. Las aguas deben ser tratadas o compradas”.

En respuesta, Essmar indicó que toma las acciones correspondientes, así como aseguraron que las aguas de Santa Marta no están contaminadas. “El laboratorio realiza monitoreos de forma permanente. En los últimos años, el IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Aire) ha tenido un valor por debajo del 5 %, lo que indica que el agua es apta para el consumo”, aseguró Víctor Zapata, funcionario de la entidad.

Adicionalmente, aseguró que las condiciones del agua pueden cambiar por infiltraciones o usos ilegales como la implementación de motobombas o conexiones erradas.

La comunidad ha exigido acciones contundentes a los mandatarios locales y nacionales. Ante la espera de que se concrete la planta desalinizadora, se piden acciones que mitiguen las afectaciones que hoy ya se han vuelto cotidianas en la ciudad.