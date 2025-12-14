Cristian Portilla fue elegido como nuevo alcalde de Bucaramanga

Cristian Portilla llegó a las elecciones apoyado por el exalcalde Jaime Andrés Beltrán. Foto: Cristian Portilla

Este domingo 14 de diciembre Bucaramanga eligió como nuevo alcalde a Cristian Portilla, tras dos meses de campaña en campaña en la que participaron ocho candidatos. El nuevo mandatario reemplazará a Jaime Andrés Beltrán, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado tras determinar de que incurrió en doble militancia.

Cristian Fernando Portilla hasta el momento cuenta con 57.043 votos sobre Carlos Bueno, quien registra 24.133. En tercer lugar quedó Fabián Oviedo con 18.655 de los sufragios. Mientras que Humberto Salazar alcanzó 13.997, y Carlos Alvernia 4.664.

¿Quién es Cristian Portilla?

El Abogado Cristian Portilla fue secretario privado de Jaime Andrés Beltrán, al que acompañó como parte de su equipo de comunicaciones desde la campaña a la alcaldía en 2023, por lo que su postulación a las elecciones atípicas ha sido tomada como una continuidad al proyecto político del exmandatario.

Portilla llegó a las elecciones de la mano de la coalición Con Paso Firme Bucaramanga Avanza, que está conformada por el Centro Democrático, el Partido de la U y Cambio Radical. De igual forma, en las últimas semanas contó con el apoyo del precandidato Abelardo de la Espriella, quien lo acompañó en el cierre de la campaña.

Resultados de las elecciones atípicas en Bucaramanga

La jornada, que se inició a las 8:00 a.m. y cuyas urnas se cerraron sobre las 4:00 p.m., estuvieron marcadas por un amplio abstencionismo, menos del 30 % de los habilitados participaron. Las votaciones contaron con la presencia del Registrador Hernán Penagos, ante las pruebas pilotos que se hicieron en algunas mesas en las que se realizó la identificación biométrica.

Según el delegado en lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, hubo normalidad a lo largo de las elecciones atípicas y las garantías de transparencia. “Una vez terminen el escrutinio en las 1.900 mesas en 88 puntos de votación, los jurados entregarán los sobres de claveros y llegarán a Neomundo, donde la comisión escrutadora darán a conocer los resultados”, explicó una vez se cerraron las urnas.