Confirman que hubo 17 muertos en el accidente de bus con estudiantes en Segovia, Antioquia

Las autoridades dieron un balance final de los afectados del grave accidente de un bus con estudiantes de un colegio de Bello, que cayó en la madrugada de este domingo 14 de diciembre a un abismo sobre la vía que comunica de Segovia a Remedios. El hecho dejó 17 personas muertas y 20 heridos, de los cuales seis serán trasladados a Medellín por la gravedad de las heridas.

La tragedia se reportó sobre las 5:40 a.m. cuando los jóvenes de grado once del Liceo Antioqueño de Bello volvían de una excursión que realizaron por el cierre del año en Coveñas. Al parecer, según señalan primeras versiones, el conductor del bus de turismo habría tenido un microsueño que lo hizo salirse de la carretera y caer a un abismo de más de 60 metros en el sector de El Chispero.

Sobre lo ocurrido, el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, aseguró a RCN Radio que varios de los pasajeros quedaron atrapados en el bus tras la caída, mientras que salieron volando por las ventanas, que sumado a las dificultades del terreno, demoraron los trabajos de rescate y búsqueda de los sobrevivientes.

Ante esto, según narró el mandatario, tanto bomberos como organismos de tránsito y funcionarios de ambulancias, usaron cuerdas y herramientas especializadas para descender y sacar con prioridad a los heridos, de los cuales 17 fueron llevados a Remedios y otros tres a Segovia.

Sumado a esto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que seis de los heridos están siendo trasladados a Medellín, de los cuales tres se encuentran en grave estado. Autoridades locales confirmaron que dos fueron llevados a Yolombó, donde son atendidos por fracturas, mientras que los seis que están llevando a la capital antioqueña llegarán al Hospital Pablo Tobón Uribe, al San Vicente de Paul y a la Clínica Medellín de La 80.

““Hoy es un día muy triste para los antioqueños, para las familias de estos jóvenes que lamentablemente fallecieron en este accidente vial. La Gobernación de Antioquia está aquí con todas sus capacidades para apoyar a las familias. Estamos gestionando con la Policía Nacional para trasladar vía aérea los cuerpos de los fallecidos a Medellín”, añadió el gobernador.

Sobre los pasajeros del bus de turismo se conoce que iban 37 personas que hacían parte del grupo que participó de la excursión, dos conductores y el guía. Al respecto, la alcaldesa de Bello, Lorena González, explicó que el paseo fue organizado por los estudiantes y no por la rectoría o la secretaría de Educación del municipio.

Ante lo ocurrido, la alcaldía de Bello anunció que esta noche no se encenderá el alumbrado de Navidad: “solo encenderemos 17 tótems ubicados a un costado de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario”.

Por su parte, las autoridades indicaron que continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente sobre la vía entre Remedios y Segovia, que recientemente había sido habilitada para el tránsito de vehículos.