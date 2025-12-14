Juez suspendió uso de talco en Carnaval de Pasto, pero alcaldía lo permitió con condiciones

Imagen de referencia. El gobierno local indicó que permitirá la venta bajo controles sanitarios y de cantidad. Foto: Redacción Vea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una orden del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Pasto suspendió el uso y comercialización del talco durante el Carnaval de Negros y Blancos 2026. La decisión corresponde a una acción popular presentada por el colectivo ciudadano Carnaval sin talco. En respuesta, la alcaldía de Pasto anunció que permitirá su uso y venta pero con restricciones sanitarias, de cantidad y de control.

Lea: Abogado de agente involucrado en muerte de motociclista en Cali da otra versión de accidente

El juzgado admitió la solicitud del colectivo y decretó medidas preventivas al considerar riesgos para la salud y el ambiente. Entre las ordenes, pidió a la administración municipal adoptar medidas para eliminar productos nocivos durante los días del Carnaval.

El colectivo argumentó la petición con que el talco comercializado contiene sílice cristalina o cuarzo, clasificado como carcinógeno tipo 1 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), adscrita a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, advirtió de la presencia de moscovita o mica, illita o arcilla, cal viva y otros compuestos minerales usados en industrias como vidrio, cemento y cerámica.

“Ahora todo producto llamado talco que se puede comercializar durante el Carnaval deberá tener registro Invima, para lo cual el alcalde deberá expedir un decreto donde se regule su comercialización y se garanticen los operativos para decomisar productos que no tengan regulación”, explicó Lorena Caicedo, una de las promotoras de la acción popular.

Le puede interesar: Así avanza la jornada de las elecciones atípicas de alcalde en Bucaramanga

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, respondió que el decreto municipal no prohíbe el talco. “Tenemos listo el decreto, pero no sobre el talco, porque el talco hace parte del juego y hace parte de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: el talco no lo podemos prohibir”, precisó.

El jueves 11 de diciembre expidieron el Decreto 0272, que regula venta, uso y tenencia del talco, con el que exigirán registro sanitario o mercantil vigente, limita la venta a 500 gramos por unidad, prohíbe la comercialización en bultos, medios bultos o arrobas y veta sustancias industriales como cemento, yeso, carbonatos, corrosivos, harinas y productos denominados “falso talco”.

“Mucha gente tira eso (talco) y allí venden cal, arena, tierra molida, venden de todo y hacen un daño ambiental y a la misma comunidad”, agregó el mandatario.

Tras tomar la decisión, el secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero, indicó que habrá controles y sanciones para quienes incumplan la norma establecida. “Realizamos una reunión con Policía Nacional, Espacio Público y la Secretaría de Gobierno para aplicar comparendos a quienes no acaten estas medidas”, dijo Guerrero, quien también confirmó que habrá operativos con gremios del comercio y pidió cultura ciudadana durante las fiestas.

¿Cuándo es el Carnaval de Negros y Blancos 2026?

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se celebrará del 2 al 7 de enero de 2026, con actividades previas desde el 28 de diciembre, cuando realizan el Precarnaval.

Durante estos días la ciudad tendrá sus desfiles, actos culturales y eventos comunitarios que hacen parte de esta manifestación reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

La edición del próximo año conmemorará los 100 años del primer Corso de Flores de 1926 y se desarrollará bajo el lema “Hecho con el Alma”, una apuesta que resalta el trabajo de artesanos, músicos y artistas.

Programación del Carnaval de Negros y Blancos 2026

Durante los días de precarnaval, que inicia el 28 de diciembre, habrá actividades deportivas, culturales y recreativas. El 29 realizarán un concierto de música romántica y el 30 la tradicional serenata a Pasto. Y el 31 será el Desfile de Años Viejos y autos clásicos.

Los días centrales tienen las actividades distribuidas de la siguiente manera:

2 de enero: habrá una eucaristía de apertura y el Desfile del carnavalito, que tendrá como protagonistas a niños y niñas. Además, inician los tablados y festivales en plazas públicas.

3 de enero: Canto a la Tierra con la participación de 12 colectivos artísticos en un desfile que recuerda las travesías épicas en tributo a la madre tierra y el pasado ancestral andino.

4 de enero: Desfile de la Familia Castañeda, un desfile tradicional con pasajes de identidad, hechos y personajes de la memoria rural y urbana de la región.

5 de enero: Día de Negros con el juego de identidad que es una práctica lúdica que dio origen al juego de carnaval, es sentir la alegría al compartir el ritual de pintarse el rostro.

6 de enero: Día de Blancos, se llevará a cabo el Desfile Magno con más de 8.500 artistas en escena en las que disfraces, comparsas y carrozas recorren la ciudad.

7 de enero: Este día la programación cerrará con el Festival del Cuy y Cultura Campesina en Catambuco, Obonuco, La Laguna y Genoy.