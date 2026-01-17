Cuatro personas murieron intoxicadas en mina El Diamante, en Socha, Boyacá

Imagen de referencia. Las víctimas fueron trasladadas a Medicina Legal, en Duitama. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alcaldía de Socha, en Boyacá, confirmó la muerte de cuatro personas dentro de la mina El Diamante, en el sector de Sochaviejo. Al parecer, la tragedia se habría dado por acumulación de gases en el socavón.

Lea: Tren se descarriló en Duitama y chocó contra varios vehículos: una mujer murió

Según indicó el alcalde del municipio, Óscar Antonio Hurtado, a Caracol Radio, “no hubo explosión, fue una intoxicación”, pero en el momento en que llegaron al lugar equipos de salvamento minero y de socorro corroboraron que el aire en la mina era letal.

“Cuando ellos ingresan, lamentablemente ya los encuentran sin signos vitales. El sitio estaba completamente gaseado”, dijo el mandatario, quien añadió que entre las víctimas hay tres mineros y una mujer que hacía parte del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISO).

Entre las víctimas han sido identificados Angélica Zárate Contreras (de Paz de Río), Yeison Camilo Castro (de Socha), Ricardo Carreño (de Socha) y Esteban Estupiñán (Paz de Río), quienes, según indicó la alcaldía, se encontraban en labores de inspección y revisión en el momento de la tragedia.

Le puede interesar: Calendario tributario en Cali 2026: hasta cuándo y cómo puede pagar el impuesto predial

Las autoridades locales y la Agencia Nacional de Minería señalaron que iniciaron las investigaciones, que incluyen la revisión de los sensores de gases, claves para una oportuna evacuación, los protocolos de seguridad y las condiciones para operar que tenía la mina.

Los cuerpos fueron hallados sobre las 6:00 p.m. y rescatados sobre la medianoche, luego de garantizar las condiciones de seguridad. “Esto se tuvo que hacer con mucho cuidado y conforme a la ley. Después se procedió a sacar los cuerpos para que el CTI realizara los actos urgentes”, añadió Hurtado.

Las víctimas fueron trasladadas a la sede de Medicina Legal, en Duitama, donde se harán las correspondientes inspecciones.