Tren se descarriló en Duitama y chocó contra varios vehículos: una mujer murió

Sobre la glorieta del Hospital Regional, en Duitama, se presentó un grave accidente en la mañana de este sábado 17 de enero. El vagón de un tren de carga que transportaba bloques se descarriló estrellando varios vehículos que transitaban sobre una vía, lo que causó la muerte de una mujer.

Primeras versiones indican que el tren de carga habría presentado una falla mecánica. De igual forma, se ha planteado que el vagón se desenganchó de la locomotora, por lo que terminó sobre la vía. Por ello, las autoridades indicaron que adelantan las investigaciones para aclarar las circunstancias.

El vehículo más afectado fue un Chevrolet, de color negro, en el que iba de copiloto Jessica Milena Guimbuel Barbosa, oriunda de Villavicencio, quien falleció en el lugar.

El conductor y un menor de edad, que también iban en el mismo carro, resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Duitama.

La emergencia es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Duitama, la Defensa Civil y la Policía de Tránsito, que mantienen completamente cerrado el paso sobre este sector de la avenida de las Américas.

Ante lo ocurrido, las autoridades locales del municipio pidieron a la ciudadanía tomar vías alternas.

Noticia en desarrollo...