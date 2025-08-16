Intento de robo a carro de valores dejó un muerto y dos heridos en Santa Marta

La Policía confirmó que los delincuentes no lograron llevarse el dinero que intentaron robar del carro de valores. Foto: Archivo Particular

En el centro comercial Minka Mall, ubicado en el barrio El Yucal, en Santa Marta, se registró un intento de atraco a un carro de valores que terminó en una balacera entre los delincuentes y los hombres que custodiaban el vehículo. El intercambio de disparos dejó uno de los escoltas sin vida y dos heridos, entre ellos un menor de edad.

Los escoltas, adscritos a la empresa Prosegur, estaban entregando dinero a un paga fácil de un corresponsal bancario Bancolombia cuando varios hombres armados llegaron a ejecutar el robo. Para impedirlo, los dos hombres reaccionaron y se desató una balacera en el lugar.

Los guardas de seguridad y un menor de edad que se encontraba en la zona resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Pero debido a la gravedad de las heridas uno de los empleados de la empresa murió.

“La Policía Nacional en la ciudad de Santa Marta dispuso de un componente uniformado de inteligencia e investigación criminal quienes adelantarán la recolección de información y de los elementos probatorios de los hechos, así como la verificación de las cámaras de seguridad”, expresó el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto.

Los delincuentes escaparon después del intercambio de disparos pero no lograron llevarse el dinero que pretendían hurtar. “Rechazamos este tipo de hechos violentos en la ciudad por actores criminales que pretendían hurtar y despojar a estos empleados del dinero que les fue entregado para transportar, lo cual no fue posible gracias al sigilo de estas personas”, agregó el comandante.

Por el momento no han reportado ninguna captura frente al caso. Las autoridades solicitaron a la comunidad a brindar cualquier información que permita dar con la captura de los responsables.