Paro docente en Santander: suspenden clases y convocan marchas durante tres días

El Sindicato Educadores de Santander (SES) convocó un paro de 72 horas que incluye marchas y plantones en Bucaramanga y Bogotá.

Miles de estudiantes de colegios públicos en Santander están sin clases desde este martes 10 de marzo, debido a que el Sindicato Educadores de Santander (SES) inició un paro de 72 horas que se extenderá hasta el jueves 12 de marzo. La jornada incluye marchas, caravanas y plantones en Bucaramanga, Floridablanca y Bogotá para llamar la atención sobre las fallas que denuncian en el sistema de salud del magisterio.

De acuerdo con el sindicato, la protesta surge tras más de dos años de reclamos constantes por problemas en la prestación de servicios médicos para docentes, pensionados y sus familias, una situación que, afirman, no se ha resuelto pese a múltiples mesas de diálogos con entidades responsables del sistema.

Reclamos por el sistema de salud

El sindicato sostiene que el paro busca defender el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado mediante la Ley 91 de 1989, y exigir la estabilización del modelo de salud que atiende a los docentes del sector oficial. Según el gremio, las dificultades incluyen demoras en citas médicas, problemas con la entrega de medicamentos y fallas administrativas que afectan el acceso oportuno a los servicios.

También reclaman que la Fiduprevisora formalice contratos claros con los prestadores de salud, lo que permitiría exigir niveles adecuados de atención y garantizar la sostenibilidad del sistema de seguridad y salud de los maestros.

Así se desarrollarán las movilizaciones

La jornada de protesta comenzó este martes con una asamblea general de afiliados en el colegio Nuestra Señora del Pilar, en Bucaramanga, desde donde los docentes organizaron una caravana hacia Bogotá para participar en un plantón frente al Ministerio de Educación.

Para el miércoles 11 de marzo está programada una marcha en Bucaramanga desde las 8:00 a.m., que partirá desde la sede de la Procuraduría y finalizará frente a las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El jueves 12 de marzo, último día del paro, se realizará una movilización entre Bucaramanga y Floridablanca, con salida desde el puente de Provenza hasta el sector del Centro Médico Fiscal, donde está previsto un plantón de cierre.

Barrancabermeja también se suma

En Barrancabermeja, los docentes también participan en la jornada de paro con actividades pedagógicas y movilizaciones para denunciar las dificultades en el sistema de salud del magisterio.

Mientras avanzan las movilizaciones, las instituciones educativas oficiales del departamento permanecerán sin actividades académicas. El sindicato advirtió que, si no se presentan soluciones de fondo, no se descartan nuevas jornadas de movilización en las próximas semanas.