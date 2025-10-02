Declararon inimputable a mujer que asesinó a su hija, en 2021, en Manizales

Imagen de referencia. El hecho se registró en julio de 2021. Foto: AFP - JJ BONILLA

El juez de Quinto Penal del Circuito de Manizales declaró inimputable a Gloria Estela Quintero Muñoz, quien en julio de 2021 asesinó a su hija de dos años dentro de una vivienda en San José de Manizales, según el togado, en una situación que le impedía comprender la ilicitud de su conducta.

Ese día, la mujer atacó con un arma blanca a su hija de dos años, quien registró lesiones en mejilla y lado derecho del cuello, dedo izquierdo y palma de la mano, así como señales de que intentó defenderse.

“Se evidencia una alteración cerebral con impacto funcional al momento de los hechos, producto de una fisiopatológica directa de una afección médica como un infarto cerebral padecido por Gloria Estela Quintero Muñoz”, señala la sentencia.

Sumado a esto, el juez señala que “no existe prueba de simulación o encubrimiento voluntario del trastorno, antes, por el contrario, toda la prueba periférica base del dictamen del doctor José Gregorio Meza Azuero”.

Tras declarar la inimputabilidad, se determinó que la mujer continuará bajo tratamiento psiquiátrico. Actualmente, se encuentra internada en la clínica San Juan de Dios de Manizales.

La decisión generó inconformismos entre organizaciones sociales. La abogada Jeniffer Cotacio, indicó a Caracol Radio que la inimputabilidad es una figura que genera un vacío legal, en especial en la reparación de las víctimas.

“Yo sí encuentro lamentable la situación que pasa con los niños, especialmente en el departamento de Caldas que está relacionada con que hay una violencia que se está volviendo sistemática frente a la primera infancia y que, evidentemente, genera una vulneración directa al derecho a la vida al cuidado, a la protección o al desarrollo integral”, dijo la abogada.