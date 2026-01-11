Primeras indagaciones evidencian que avioneta en la que iba Yeison Jiménez sí despegó

Todas las personas que iban en la avioneta fallecieron. Foto: EFE - Defensa Civil de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el paso de las horas se conocen más detalles del accidente aéreo en el que falleció el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco personas más. Mientras los cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal en Bogotá, las autoridades continúan las acciones correspondientes para determinar lo que pasó en la zona en la que cayó la aeronave en Boyacá.

Lea: Fiscalía abrió indagación por accidente en el que murió Yeison Jiménez

Aunque las primeras versiones señalaban que la avioneta no había alcanzado a despegar, sino que, en cambio, se estrelló con las ondulaciones de los predios aledaños al aeropuerto de Paipa, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, aseguró que la avioneta sí alcanzó a alzarse en vuelo.

“Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, aseguró a La FM Bello.

La avioneta estuvo de 3 a 5 minutos en el aire

Sumado a esto, el funcionario explicó que se pudo determinar que la aeronave sí hizo un desplazamiento en el aire antes de que chocara. Este habría sido entre 3 y 5 minutos, por los rastros que encontraron de la misma. “Una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista. Es relativamente cerca”.

Le puede interesar: Niño de cuatro años murió tras quedar atrapado en un incendio de una vivienda en Cartagena

Por otro lado, Bello indicó que la avioneta tenía todos los certificados para volar. Este es uno de los análisis que se hacen alrededor del funcionamiento de la aeronave y que incluyen los últimos desplazamientos, mantenimiento y hasta horas de vuelo del piloto.

“Puede haber una línea técnica por funcionamiento de la aeronave, puede haber una línea que también tenemos que investigar que es la línea operacional y otra línea que es de factores humanos”, agregó Bello.

Nadie sobrevivió al accidente

Por otro lado, Thomas Cerón, director de la Defensa Civil de Duitama, dio detalles de la atención de la emergencia y señaló que los organismos de socorro que llegaron a la zona no pudieron hacer ninguna maniobra, debido al riesgo que persistía y a que los cuerpos estaban incinerados.

“Desde la Defensa Civil no tenemos registro de ningún traslado. Todos fallecieron ahí mismo”, añadió Cerón.

¿Qué pasó con Yeison Jiménez?

El cantante de música popular Yeison Jiménez se había presentado el pasado viernes 9 de enero en el municipio de Málaga, en Santander, y se presentaría este sábado en las fiestas de Marinilla, en Antioquia. Por ello, salió, junto a cuatro personas de su equipo, en una avioneta hacia Medellín.

La aeronave se accidentó a pocos metros de la pista de Paipa. Todos los pasajeros fallecieron.