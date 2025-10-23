Dejaron en libertad a uno de los presuntos feminicidas de Sharit Ciro, en Ibagué

La joven, de 19 años, fue hallada sin vida el pasado 8 de marzo tras ir a una entrevista laboral. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por vencimiento de términos, la jueza 17 Penal Municipal con función de control de garantías dejó en libertad a Brandon Archila Cruz, uno de los dos señalados de haber estado detrás del feminicidio de la joven universitaria Sharit Ciro Parra, de 19 años, quien fue hallada muerta, el pasado 8 de marzo, en Ibagué.

Lea: Capturan a sobrino de periodista asesinada en Envigado; habría planeado el crimen

“La justicia le falló a mi hermana, hoy el juzgado 17 Penal Municipal con función de control de garantías falla a favor de brindar libertad por vencimiento de términos a unos de los presuntos asesinos de mi hermana. La justicia de mi país es un chiste”, señaló el hermano de Ciro tras conocerse a decisión del juez.

Archila Cruz fue capturado junto a Santiago Hurtado González en un operativo conjunto realizado en Bogotá e Ibagué, ocho días después del asesinato de Sharit Ciro. Ambos fueron acusados por feminicidio y hurto, debido a la desaparición del celular de la joven.

En medio del proceso, en el que no ha iniciado el juicio oral, la defensa de Archila Cruz interpuso una acción de nulidad ante el Tribunal Superior de Ibagué, que terminó siendo negada el pasado 16 de octubre.

Le puede interesar: Enviaron a la cárcel a acusados del secuestro de turistas mexicanos en Cartagena

Asesinato de Sharit Ciro

El caso se registró el pasado 8 de marzo, un día después de que la joven universitaria, estudiante de artes en la Universidad del Tolima, salió de su casa a una cita de trabajo que había concretado a través de redes sociales, en el barrio Arroyuelos de Ibagué.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres habrían convencido a Ciro de acompañarlos a una zona boscosa, entre Cañaveral y la urbanización La Esperanza, donde finalmente fue encontrado el cuerpo con señales de abuso y varias heridas con arma blanca, lo que generó conmoción y gran rechazo en la ciudad.

Tras una semana de investigaciones, Santiago Hurtado González, de 19 años, fue hallado en el mariposario de El Vergel, mientras que Brandon Andrés Archila Cruz, de 22 años, capturado en la localidad de Kennedy de Bogotá, a donde ya estaba trabajando en una barbería, para huir de las autoridades.

Rechazo tras salida de Archila Cruz

Además del pronunciamiento de la familia, organizaciones feministas del Tolima rechazaron las acciones de las autoridades que permitieron que el acusado quedara libre. “Este tipo de libertades por vencimiento de términos evidencian la ineficiencia estructural del sistema judicial y el riesgo de impunidad en los casos de feminicidio”, indicaron.

Por su parte, desde la gobernación señalaron que: “nos preocupa profundamente la solicitud de libertad de los victimarios, por eso pedimos un especial acompañamiento de los entes judiciales para que este caso no quede impune”, afirmó Luz Nelly Arbeláez, secretaria de la Mujer del Tolima.

El pasado lunes 20 de octubre, la familia de Sharit había realizado un platón y una velatón frente al Palacio de Justicia de Ibagué para honrar a la joven y a otras víctimas de violencia de género y exigir acciones a las autoridades.

El caso ha generado gran indignación, debido a que no es el único donde uno de los acusados queda libre. En el proceso por el feminicidio de Stefanny Katherine Bocanegra Murillo, quien estaba embarazada en el momento del ataque, se dejó en libertad Julián Avellaneda, su expareja y quien la atacó, en similares circunstancias que Archila Cruz, por lo que se encuentra prófugo de la justicia.