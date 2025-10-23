Capturan a sobrino de periodista asesinada en Envigado; habría planeado el crimen

El crimen de las hermanas ocurrió en una panadería el 28 de marzo, donde las víctimas le celebraban el cumpleaños al acusado. Foto: Redes sociales

En Rionegro, Antioquia, capturaron este miércoles 22 de octubre a Miguel Ángel Salazar Arenas, de 17 años, sobrino de María Victoria Correa Ramírez, asesinada junto a su hermana en una panadería el 28 de marzo.

La captura del joven la llevó a cabo el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en el corregimiento de Llanogrande. El joven será procesado como presunto autor intelectual del crimen de su tía y de su abuela.

El crimen quedó registrado en un video de seguridad en el que, según la investigación, se observa cuando los sicarios ingresaron y dispararon a las tres mujeres: María Victoria Correa, su hermana María Norelia Ramírez y una tercera hermana que resultó herida. El menor de edad se encontraba en el lugar del ataque compartiendo con las mujeres, al parecer su cumpleaños, pero ninguno de los atacantes le apuntó a él.

Por el homicidio ya habían sido condenados, Deiby Yulián Posso Pretel, alias Cali; Yubán Daniel Arenas Gómez, alias el Mello; y Juan Camilo Carvajal Burbano, alias Gafas.

Los tres llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía de 17 años y seis meses de prisión tras una negociación. Los autores materiales entregaron información sobre los presuntos responsables intelectuales, lo que le habría permitido a las autoridades vincular al familiar de las víctimas.

El secretario de seguridad de Envigado, Ricardo Vázquez González, manifestó que el menor de edad se enfrentaría a los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con tentativa de homicidio agravado por la muerte de su tía y su Abuela y las lesiones que le causaron a su otra tía.

Las indagaciones preliminares apuntan a que el crimen podría estar relacionado con una herencia millonaria que las hermanas habrían dejado en vida a un único heredero.

Las autoridades investigan si el que se beneficiaba de esa herencia, sería el joven capturado. Y evaluarán si otros familiares podrían estar involucrados en el doble homicidio.