Delincuentes hicieron millonario robo en centro comercial de Armenia

El sujeto en la imagen es el que rompe la lona y los mecanismos de seguridad de la joyería para sacar los relojes. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En cámaras de seguridad quedó registrado un millonario robo que se presentó en una joyería ubicada en una bahía del centro comercial Unicentro de Armenia, en la noche del pasado viernes 30 de enero. De acuerdo con las autoridades, se llevaron más de COP 68 millones.

Lea: Hallaron sin vida a hombre que se lanzó al río Cauca desde un puente en Tuluá por un reto

El hecho se registró sobre las 7:30 p.m. En las imágenes se ve a tres sujetos, dos de los cuales habrían actuado como campaneros, mientras un tercero ingresó a la joyería para forzar el mecanismo de seguridad.

El sujeto empacó en una maleta que llevaba varios relojes de alta gama (19 Tissot y 11 Swatch), que de acuerdo con las autoridades estarían por encima de los COP 68 millones. En los videos de las cámaras de seguridad del centro comercial se ve que, después del robo, los sujetos salieron tranquilamente del centro comercial.

Los propietarios de la joyería se dieron cuenta del robo hasta el otro día. “El sábado 31 de enero a las 10:05 de la mañana, como todos los días, procedo a abrir mi establecimiento comercial y me doy cuenta, percibo de que hay algo que no está bien, veo como un pedazo de tabla donde tengo los candados y algo, y yo dije: ‘Bueno, algo pasó, algo dañaron’. Procedo a levantar un poquito la carpa y veo efectivamente que hicieron un daño grande”, dijo a Caracol Radio Fernando Gómez, dueño del local.

Le puede interesar: El departamento del Meta abre una ventana al desarrollo con su feria Expomalocas 2026

La víctima cuestionó la forma de actuar de los delincuentes, ya que no solo pasaron por encima de la seguridad del centro comercial, sino que también irrumpieron fácilmente la seguridad del local. “Yo también tengo una propia, digamos, seguridad. Tengo una lona, con un sistema de candados, en la parte donde forjaron y rompieron, también había un candado y demás”, añadió Gómez.

Ante lo ocurrido, el secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, indicó que el CTI de la Fiscalía lidera la investigación para dar con el paradero de los ladrones. Además, desde la alcaldía se ofrecieron COP 10 millones de recompensa por información de los responsables.

El pasado 29 de enero, las autoridades también reportaron un millonario robo en la panadería Pan y Chocolate, diagonal a la clínica San Rafael, donde un delincuente se llevó la caja registradora del lugar. Los hechos también quedaron registrados en una cámara de seguridad, en la que se ve al sujeto entrar en medio de la noche.